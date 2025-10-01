Israel tăng cường tấn công Dải Gaza trong lúc Tổng thống Mỹ Trump chờ phản hồi của Hamas

TPO - Việc phong trào Hamas xem xét kế hoạch về Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kéo dài sang ngày thứ ba, một nguồn tin thân cận với phong trào này cho biết, trong bối cảnh các phe phái Palestine khác bác bỏ đề xuất của Washington và Israel tiếp tục ném bom thành phố Gaza.

Hôm 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cho Hamas “ba hoặc bốn ngày” để phản hồi về kế hoạch mà ông vạch ra với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - người đã ủng hộ đề xuất chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần hai năm với Hamas.

"Chấp nhận kế hoạch này là một thảm họa, bác bỏ nó lại là một thảm họa khác. Chỉ có những lựa chọn cay đắng. Nhưng đây lại là một kế hoạch của ông Netanyahu do ông Trump đưa ra", một quan chức Palestine, người hiểu rõ các cuộc thảo luận của Hamas với các phe phái khác, nói với Reuters.

"Hamas mong muốn chấm dứt chiến tranh và sự chết chóc. Họ sẽ đáp trả theo cách bảo vệ lợi ích cao cả hơn của người dân Palestine", ông nói, nhưng không giải thích thêm.

Trong khi đó, quân đội Israel đã ban hành thông báo mới, kêu gọi người dân di tản về phía nam và không nên quay trở lại phía bắc, do thành phố Gaza đang hứng chịu những đợt ném bom dữ dội.

Người dân thành phố Gaza cho biết, máy bay và xe tăng Israel đã oanh tạc các khu dân cư suốt đêm. Ít nhất 17 người trên khắp Dải Gaza đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của quân đội trong ngày 1/10, hầu hết là ở thành phố Gaza.

Khói bốc lên từ thành phố Gaza trong các cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến mới, quân đội Israel cho biết bắt đầu từ ngày 1/10, họ sẽ không cho phép người dân sử dụng đường ven biển để di chuyển từ phía nam đến phía bắc, mà chỉ cho phép những người sơ tán từ phía bắc về phía nam.

Quyết định mới nhất sẽ gây áp lực lên những người chưa rời khỏi thành phố Gaza, và ngăn cản hàng trăm nghìn cư dân đã sơ tán xuống phía nam trở về nhà.

Quyết định này cũng sẽ ngăn chặn việc các thương nhân địa phương vận chuyển hàng hóa từ miền nam lên miền bắc, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực ở thành phố Gaza.

Người dân nghỉ bên vệ đường khi sơ tán xuống miền nam Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Hamas vẫn chưa công khai bình luận về kế hoạch của ông Trump, trong đó yêu cầu nhóm chiến binh này thả các con tin còn lại, giao nộp vũ khí và không được phép tham gia điều hành Dải Gaza trong tương lai.

Kế hoạch này cho thấy Israel sẽ không nhượng bộ trong ngắn hạn, và không vạch ra một con đường rõ ràng dẫn đến Nhà nước Palestine - một trong những yêu cầu chính của không chỉ Hamas mà của cả các quốc gia Ả-rập và Hồi giáo.

Kế hoạch nêu rõ Israel cuối cùng sẽ rút khỏi Dải Gaza, nhưng không nêu rõ khung thời gian. Hamas từ lâu đã yêu cầu Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza thì xung đột mới chấm dứt.

Ba nhóm chiến binh Palestine nhỏ hơn ở Dải Gaza đã bác bỏ kế hoạch này, bao gồm hai phe đồng minh của Hamas, lập luận rằng nó sẽ phá hủy "sự nghiệp của người Palestine" và sẽ trao cho Israel quyền kiểm soát Dải Gaza.

Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo thế giới công khai ủng hộ kế hoạch của ông Trump.

Một nguồn tin thân cận với Hamas nói với Reuters hôm 30/9, rằng kế hoạch này quá thiên về lợi ích của Israel và không xem xét các yêu cầu của Hamas.