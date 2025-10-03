Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Phòng không Ukraine để lọt toàn bộ tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga trong đêm

Quỳnh Như

TPO - Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa 320 trên tổng 416 vũ khí do Nga phóng đi trong đêm, song toàn bộ tên lửa đạn đạo Iskander-M vẫn vượt qua lưới phòng thủ, gây lo ngại về khả năng đối phó của Kiev trước loại vũ khí này.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/10, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 416 vũ khí trên không vào Ukraine. Trong đó bao gồm, 381 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 35 tên lửa các loại (7 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 21 tên lửa hành trình Iskander-K và 7 tên lửa dẫn đường Kh-59/69).

Mục tiêu chính của cuộc tấn công là các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở các vùng Kharkiv và Poltava, ngoài ra, vùng Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa và Kiev cũng bị ảnh hưởng.

image-1.jpg

Các báo cáo ban đầu cho biết, tính đến 10h sáng ngày 3/10, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 320 mục tiêu trên không gồm: 303 UAV, 12 tên lửa hành trình Iskander-K, 5 tên lửa dẫn đường Kh-59/69. Số UAV và tên lửa còn lại (bao gồm 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M) đã tấn công vào 15 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống 6 khu vực khác.

Vụ tấn công mới nhất cho thấy Nga tiếp tục tận dụng ưu thế của tên lửa đạn đạo Iskander-M, loại vũ khí được đánh giá là khó bị đánh chặn nhất trong kho vũ khí tầm xa của Moscow. Việc toàn bộ số tên lửa này vượt qua lưới phòng không Ukraine một lần nữa làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ trước các đòn tấn công chính xác cao.

Trước đó, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết, Nga đã nâng cấp tên lửa Iskander-M và Kinzhal để có thể tránh được hệ thống phòng không của Ukraine. Cụ thể, các tên lửa này đi theo quỹ đạo thông thường trước khi đổi hướng và bổ nhào xuống, hoặc thực hiện các động tác 'làm nhiễu và tránh né' tên lửa đánh chặn Patriot.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga tấn công Ukraine #Tên lửa Iskander-M #Phòng không Ukraine #xung đột Nga Ukraine #Vũ khí Nga #Tấn công tên lửa #Hệ thống phòng thủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục