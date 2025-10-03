Phòng không Ukraine để lọt toàn bộ tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga trong đêm

TPO - Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa 320 trên tổng 416 vũ khí do Nga phóng đi trong đêm, song toàn bộ tên lửa đạn đạo Iskander-M vẫn vượt qua lưới phòng thủ, gây lo ngại về khả năng đối phó của Kiev trước loại vũ khí này.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/10, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 416 vũ khí trên không vào Ukraine. Trong đó bao gồm, 381 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 35 tên lửa các loại (7 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 21 tên lửa hành trình Iskander-K và 7 tên lửa dẫn đường Kh-59/69).

Mục tiêu chính của cuộc tấn công là các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở các vùng Kharkiv và Poltava, ngoài ra, vùng Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa và Kiev cũng bị ảnh hưởng.

Các báo cáo ban đầu cho biết, tính đến 10h sáng ngày 3/10, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 320 mục tiêu trên không gồm: 303 UAV, 12 tên lửa hành trình Iskander-K, 5 tên lửa dẫn đường Kh-59/69. Số UAV và tên lửa còn lại (bao gồm 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M) đã tấn công vào 15 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống 6 khu vực khác.

Vụ tấn công mới nhất cho thấy Nga tiếp tục tận dụng ưu thế của tên lửa đạn đạo Iskander-M, loại vũ khí được đánh giá là khó bị đánh chặn nhất trong kho vũ khí tầm xa của Moscow. Việc toàn bộ số tên lửa này vượt qua lưới phòng không Ukraine một lần nữa làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ trước các đòn tấn công chính xác cao.

Trước đó, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết, Nga đã nâng cấp tên lửa Iskander-M và Kinzhal để có thể tránh được hệ thống phòng không của Ukraine. Cụ thể, các tên lửa này đi theo quỹ đạo thông thường trước khi đổi hướng và bổ nhào xuống, hoặc thực hiện các động tác 'làm nhiễu và tránh né' tên lửa đánh chặn Patriot.