Nga tập kích đoàn xe chở 100 UAV của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy thành công một đoàn xe tải lớn chở máy bay không người lái (UAV) AN-196 Lyuty của Ukraine gần Chernihiv.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, vụ tập kích đã phá hủy 100 máy bay không người lái loại AN-196 Lyuty, hạ hơn 60 binh sĩ của Ukraine. Giá trị của thiết bị bị phá hủy ước tính lên đến 20 triệu USD.

Trước đó, nguồn tin quân sự cho biết máy bay không người lái Lyuty chủ yếu được phóng từ khu vực Kharkiv, tuy nhiên hiện tại, vùng Chernihiv cũng được xem là vị trí phóng tiềm năng. Điều này là do Chernihiv giáp với Belarus, các tuyến đường bay qua khu vực này cho phép UAV bay ở độ cao thấp, tránh một số trạm radar của Nga, sau đó thiết lập hành trình tấn công sâu vào lãnh thổ.

Theo giới quan sát, việc phá hủy đoàn xe gần Chernihiv cho thấy khả năng của lực lượng Nga trong việc theo dõi hậu cần của Ukraine ngay cả trong quá trình di chuyển, điều này có thể làm giảm đáng kể mối đe dọa tấn công vào cơ sở hạ tầng của Moscow.

Các nhà phân tích nhận định, chiến dịch này phản ánh năng lực tình báo được tăng cường của Nga tại các khu vực biên giới và nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tấn công phủ đầu nhằm ngăn chặn hoạt động phóng UAV của Ukraine.

Quỳnh Như
Avia.pro
#tập kích #tấn công #Chernihiv #phá hủy UAV #xung đột Nga-Ukraine #chiến dịch quân sự

