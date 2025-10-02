Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Châu Âu đề xuất bốn dự án quốc phòng nhằm tăng cường năng lực phòng thủ

Quỳnh Như

TPO - Ủy ban châu Âu đề xuất bốn dự án quốc phòng quan trọng, bao gồm dự án bức tường máy bay không người lái để tăng cường năng lực phòng thủ của liên minh.

Theo Politico, tài liệu liên quan đến dự án sẽ được gửi tới các nước thành viên trước Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Copenhagen.

Ấn phẩm này lưu ý, ngoài xây dựng Bức tường không người lái (Drone Wall), tài liệu cũng đề cập đến ba dự án khác, bao gồm: Giám sát sườn phía Đông (Eastern Flank Watch) - nhằm phát hiện các mối đe dọa bao gồm các hoạt động kết hợp và xâm nhập bằng máy bay không người lái; Lá chắn phòng không (Air Defence Shield) - một dự án chung của EU nhằm tăng cường năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa, và Lá chắn không gian (Defence Space Shield) - hỗ trợ khả năng của khối trong lĩnh vực giám sát không gian, theo dõi các mối đe dọa.

uavv.jpg

Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ xâm phạm không phận bằng máy bay không người lái tại Ba Lan, Romania, Đan Mạch, Na Uy và sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Nga gần Estonia.

Để nhận được kinh phí triển khai, tất cả các dự án phải được những ủy ban liên quan nhất trí thông qua. Các dự án sẽ mở cửa cho tất cả quốc gia thành viên và có thể được tài trợ ít nhất một phần bởi Chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu trị giá 1,5 tỷ euro, hiện vẫn đang trong quá trình đàm phán.

Trong tài liệu, Ủy ban châu Âu không cung cấp thông tin chi tiết về tài chính cho khoản tài trợ Bức tường máy bay không người lái cũng như thời gian khởi động dự án này, nhưng lưu ý rằng, vào đầu năm sau, uỷ ban sẽ thống nhất với các quốc gia thành viên tham gia và những bên liên quan khác của EU về thỏa thuận phối hợp phù hợp.

Về dự án Giám sát sườn phía Đông, Ủy ban châu Âu cho biết "dự án này sẽ được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau, cả trong nước và EU".

Mỗi dự án sẽ được đưa vào báo cáo quốc phòng hằng năm nhằm mục đích cung cấp thông tin cập nhật về việc thực hiện lộ trình.

Quỳnh Như
Politico
#Châu Âu #quốc phòng #bức tường máy bay không người lái #giám sát sườn Đông #lá chắn phòng không #không gian #EU

