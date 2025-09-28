Nga tuyên bố trước Liên Hợp Quốc rằng 'không có ý định tấn công phương Tây'

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Mátxcơva không có ý định gây hấn với các nước láng giềng Tây Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: AP)

Phát biểu ngày 27/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Lavrov bác bỏ cáo buộc của một số quan chức châu Âu rằng Điện Kremlin “đang cân nhắc tấn công NATO trong những năm tới”.

“Nga không hề có ý định như vậy”, ông Lavrov khẳng định. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây cũng từng gọi những suy đoán như vậy là vô nghĩa.

Theo ông Lavrov, Mátxcơva đã nhiều lần đề nghị các quốc gia thành viên NATO xây dựng “các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý” ở châu Âu, nhưng phương Tây đã phớt lờ lời đề nghị này.

Nhà ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về việc một số quan chức Liên minh châu Âu (EU) và NATO “đang bắt đầu nghiêm túc thảo luận về một kịch bản tiềm tàng của Chiến tranh thế giới thứ ba”.

Ông cáo buộc các cường quốc phương Tây “tìm cách áp đặt các biện pháp đơn cực của họ lên cộng đồng toàn cầu, trong khi phớt lờ lợi ích chính đáng của các quốc gia khác”.

Ngoại trưởng khẳng định, quân đội Nga không bao giờ cố tình phóng máy bay không người lái hoặc tên lửa về phía các quốc gia thành viên NATO.

Đầu tháng này, Ba Lan đã cáo buộc Nga điều một loạt máy bay không người lái vào không phận của mình - cáo buộc mà Mátxcơva phủ nhận.

Theo báo cáo sau đó của giới truyền thông, các máy bay không người lái này có thể là mồi nhử bị lệch hướng do các biện pháp tác chiến điện tử.

Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tổ chức hơn 35 cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong ba ngày qua, bao gồm một cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Trong các cuộc hội đàm, cả hai đã nhất trí duy trì liên lạc về nhiều vấn đề.

Chuyến thăm của phái đoàn Nga diễn ra sau sự thay đổi mạnh mẽ trong giọng điệu của ông Trump về cuộc xung đột Ukraine. Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 23/9, Tổng thống Mỹ cho biết ông tin rằng Kiev "ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ Ukraine", nếu có sự ủng hộ từ EU và NATO.

Trong suốt cuộc xung đột, Nga đã nhấn mạnh rằng nước này sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình, miễn là nó bao gồm cam kết của Ukraine về trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và chấp nhận thực tế lãnh thổ mới.