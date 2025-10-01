Xuồng tự sát mang theo 300kg thuốc nổ của Ukraine được phát hiện ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Xuồng tự sát (USV) do Ukraine sản xuất, mang theo 300 kg thuốc nổ, đã được phát hiện trôi dạt ngoài khơi Biển Đen gần thành phố cảng Trabzon của Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm thứ Hai (29/9).

Văn phòng Thống đốc Trabzon hôm thứ Ba (30/9) thông báo, ngư dân địa phương đã phát hiện "vật thể được cho là có nguồn gốc nước ngoài" và lai dắt về cảng.

Ngay sau đó lực lượng lặn tinh nhuệ thuộc Đơn vị Phòng vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ (SAS) cùng các lực lượng an ninh khác đã được triển khai để đảm bảo an toàn. Cơ quan chức năng đồng thời ra khuyến cáo người dân không tiếp xúc hoặc di chuyển các vật thể trôi nổi không xác định trên biển.

Theo kết quả xác định ban đầu, vật thể này là xuồng tự sát hải quân Magura V5 do Ukraine phát triển. USV được trang bị 300 kg thuốc nổ.

Kể từ khi Nga-Ukraine xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Biển Đen đã nhiều lần ghi nhận ngư lôi và các vật thể nguy hiểm trôi dạt.

Đây không phải là lần đầu tiên các vật thể trôi dạt được phát hiện gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 12/2024, một quả ngư lôi từng được phát hiện cách eo biển Bosporus khoảng 50 km về phía đông - khu vực vốn là tuyến hàng hải thương mại quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ.