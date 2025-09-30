Mỹ lần đầu triển khai phi đội UAV trinh sát MQ-9 Reaper tại Hàn Quốc

TPO - Quân đội Mỹ cho biết nước này đã ra mắt một phi đội trinh sát viễn chinh tại căn cứ không quân Mỹ ở Gunsan, chính thức xác nhận việc triển khai máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố trên được Đơn vị không quân số 7 của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đưa ra vào hôm thứ Hai (29/9). Theo báo cáo, Trung tá Douglas J. Slater sẽ đảm nhận chức vụ chỉ huy Phi đội trinh sát viễn chinh 431.

Được biết, trước đó quân đội Mỹ đã triển khai máy bay không người lái MQ-9 Reaper theo hình thức luân phiên trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên phi đội phụ trách hoạt động của MQ-9 được triển khai tại đây.

Đơn vị không quân số 7 nhấn mạnh rằng: "Các hoạt động của MQ-9 sẽ hỗ trợ các ưu tiên của Mỹ và Hàn Quốc về tình báo, giám sát và trinh sát trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp ứng phó với các mối đe dọa, củng cố sức mạnh liên minh".

Trong khi đó, Trung tá Douglas J. Slater, chỉ huy Phi đội trinh sát, cho biết, việc triển khai MQ-9 mang lại năng lực tác chiến mạnh mẽ, đồng thời thể hiện cam kết của Mỹ trong hợp tác, duy trì an ninh và ổn định tại khu vực.