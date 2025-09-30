Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ lần đầu triển khai phi đội UAV trinh sát MQ-9 Reaper tại Hàn Quốc

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Mỹ cho biết nước này đã ra mắt một phi đội trinh sát viễn chinh tại căn cứ không quân Mỹ ở Gunsan, chính thức xác nhận việc triển khai máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố trên được Đơn vị không quân số 7 của Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đưa ra vào hôm thứ Hai (29/9). Theo báo cáo, Trung tá Douglas J. Slater sẽ đảm nhận chức vụ chỉ huy Phi đội trinh sát viễn chinh 431.

Được biết, trước đó quân đội Mỹ đã triển khai máy bay không người lái MQ-9 Reaper theo hình thức luân phiên trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên phi đội phụ trách hoạt động của MQ-9 được triển khai tại đây.

mq.jpg

Đơn vị không quân số 7 nhấn mạnh rằng: "Các hoạt động của MQ-9 sẽ hỗ trợ các ưu tiên của Mỹ và Hàn Quốc về tình báo, giám sát và trinh sát trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp ứng phó với các mối đe dọa, củng cố sức mạnh liên minh".

Trong khi đó, Trung tá Douglas J. Slater, chỉ huy Phi đội trinh sát, cho biết, việc triển khai MQ-9 mang lại năng lực tác chiến mạnh mẽ, đồng thời thể hiện cam kết của Mỹ trong hợp tác, duy trì an ninh và ổn định tại khu vực.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái do hãng General Atomics của Mỹ sản xuất, được triển khai cho các nhiệm vụ giám sát và trinh sát tầm xa. UAV có thể hoạt động trên không tới 14 tiếng đồng hồ với vận tốc tối đa đạt 482 km/h.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper được trang bị nhiều hệ thống giám sát tối tân, bao gồm: Hệ thống theo dõi mục tiêu đa quang phổ, nhiệt hồng ngoại AN/DAS-1 MTS-B; radar tích hợp nhận diện vật thể trên bề mặt AN/APY-8 Lynx II; radar đánh dấu và theo dõi SeaVue.

UAV cũng trang bị một loạt các loại vũ khí hiện đại, như: Tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire; tên lửa không đối không AIM-92 Stinger; tên lửa không đối đất Brimstone,...

Quỳnh Như
Yonhap
#MQ-9 Reaper #UAV Mỹ #Hàn Quốc #tình báo #an ninh khu vực #phi đội UAV #quân đội Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục