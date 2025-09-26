Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên vượt biên giới biển

TPO - Sáng nay (26/9), quân đội Hàn Quốc cho biết lực lượng của họ đã nổ súng cảnh cáo một tàu thương mại Triều Tiên vượt biên giới biển ở khu vực tranh chấp thuộc phía tây bán đảo, và con tàu sau đó đã rút lui.

Một tàu cá của Triều Tiên trên biển. (Ảnh: Yonhap)

Yonhap dẫn thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, trước khi nổ súng, lực lượng nước này đã có cảnh báo bằng lời nói và thực hiện đúng theo quy trình chuẩn.

Vùng biển xung quanh ranh giới biển (tên chính thức là Đường giới hạn phía Bắc) được vạch ra sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đó là nơi từng xảy ra những cuộc đụng độ chết người. Triều Tiên không công nhận đường biên giới này.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng nay (giờ địa phương), ở vị trí gần đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gần đây thực hiện nhiều cử chỉ thiện chí nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Phát biểu trước các nhà đầu tư tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) ngày 25/9, Tổng thống Lee cho biết Triều Tiên dường như đã có đủ vũ khí hạt nhân để bảo vệ chế độ, trong khi nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đang ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sức mạnh quân sự "áp đảo" của Hàn Quốc và kế hoạch tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Nhà lãnh đạo này cho rằng nếu không bị kiểm soát, Bình Nhưỡng sẽ bổ sung 15-20 quả bom hạt nhân vào kho vũ khí hạt nhân của họ mỗi năm.

"Điều đáng lo ngại là khả năng cao Triều Tiên sẽ xuất khẩu (vũ khí) sang các nước khác. Chẳng phải sẽ có những lợi ích an ninh đáng kể nếu chúng ta có thể ngăn chặn việc sản xuất đầu đạn hạt nhân hoặc phát triển và xuất khẩu ICBM sao?", ông nói.

"Đó là lý do tại sao tôi đề xuất ngăn chặn chúng trong ngắn hạn, giảm chúng trong trung hạn và theo đuổi phi hạt nhân hóa (Triều Tiên) trong dài hạn", ông nói thêm, đề cập đến kế hoạch ba giai đoạn nhằm thúc đẩy hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh những nỗ lực hòa bình của chính quyền nhằm giải quyết những bất ổn an ninh và tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư.

Tổng thống Lee đặc biệt lưu ý rằng ngoài sự hỗ trợ của 28.500 quân của lực lượng đồn trú Mỹ, Hàn Quốc sở hữu sức mạnh quân sự nằm trong top 5 thế giới, và chi tiêu quốc phòng của nước này vượt xa tổng sản phẩm quốc nội hằng năm của Triều Tiên.