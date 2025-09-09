Đằng sau hành động kỳ lạ của nhóm trợ lý lãnh đạo Triều Tiên

TPO - Tuần trước, khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đứng dậy sau cuộc gặp nhà lãnh đạo Nga tại Bắc Kinh, các trợ lý của ông nhanh chóng lau sạch chiếc bàn và chiếc ghế ông vừa ngồi.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và con gái. Ảnh: KCNA

Theo các nhà phân tích, cảnh tượng kỳ lạ này không chỉ là cử chỉ chính trị hay thói quen đặc biệt của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên.

Hành động của nhóm trợ lý có thể xác nhận lời đồn lâu nay về các biện pháp an ninh sinh trắc chặt chẽ mà Bình Nhưỡng áp dụng.

Vài ngày trước, báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin ông Kim mang theo nhà vệ sinh riêng trên đoàn tàu bọc thép khi đi công tác, để ngăn chặn nguy cơ chất thải rơi vào tay nước ngoài. Giới chuyên gia cho rằng điều này cho thấy Bình Nhưỡng lo ngại sâu sắc về nguy cơ dữ liệu sinh trắc và vật liệu di truyền bị vũ khí hóa.

“Sức khỏe và thông tin sinh trắc của lãnh tụ tối cao là bí mật tuyệt đối, gắn chặt với an ninh của ông ấy”, ông Peter Ward, nghiên cứu viên tại Viện Sejong chuyên về chính trị, kinh tế và xã hội Triều Tiên, nhận định.

“Thứ họ lau sạch có thể là tế bào da trong mồ hôi hay các chỉ dấu sinh học khác, những thứ có thể tiết lộ manh mối về tình hình sức khỏe. Với ADN, người ta có thể biết nhiều điều về tâm lý, thể chất, thậm chí dự đoán những nguy cơ tiềm tàng đối với ông ấy”, ông Ward giải thích.

Những lo ngại này không phải không có cơ sở. Các cơ quan tình báo khắp thế giới ngày càng quan tâm việc thu thập vật liệu di truyền để đánh giá sức chịu đựng, điểm yếu và thậm chí cả tính cách của các nhà lãnh đạo nước ngoài.

“Những đặc điểm cá nhân như nghiện rượu hay mắc bệnh tiểu đường có thể được phát hiện qua ADN. Dù nhân bản người hiện chỉ có trên phim ảnh, nhưng không ai biết công nghệ sẽ phát triển đến đâu. Vì vậy, việc che giấu thông tin di truyền là điều nên làm với các nguyên thủ”, GS. Lim Si-keun, chuyên gia về khoa học pháp y tại Đại học Sungkyunkwan, cho biết.

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng chiếc bàn dài 4m để tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với lý do Paris từ chối cung cấp mẫu xét nghiệm COVID.

Tại Mỹ, Trung tâm Phản gián và an ninh quốc gia đưa ra cảnh báo từ năm 2021 về nguy cơ khai thác dữ liệu y tế và di truyền.

“Thông tin cá nhân có thể trở thành thông tin tình báo cấp cao, được sử dụng như một chiến lược trong đàm phán chính trị hoặc đánh giá tính ổn định quyền lực”, ông Kim Hyun-jung, nghiên cứu viên tại Viện Chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc, cho biết.

“Khả năng chế tạo vũ khí sinh học cá nhân hóa cũng được bàn đến, nhưng cho đến nay vẫn còn vướng nhiều hạn chế khoa học - công nghệ”, ông cho biết thêm.

Thu thập thông tin y tế của lãnh đạo là việc đã diễn ra từ lâu, nhưng gây chú ý hơn cả sau vụ khủng bố 11/9, khi Mỹ mở rộng cơ sở dữ liệu ADN. Nhờ công nghệ phả hệ di truyền, lực lượng Mỹ xác nhận danh tính trùm khủng bố Osama bin Laden từ mẫu của một người chị cùng cha khác mẹ.

Trung Quốc, Anh và nhiều nước khác cũng đầu tư nguồn lực cho các phương pháp tương tự. Với ông Kim Jong-un – người luôn bị đồn đoán về tình trạng sức khỏe – nỗi lo này có thể vừa mang tính cá nhân vừa có ý nghĩa chiến lược.

Việc ông vắng mặt dài ngày hồi năm 2020 từng làm dấy lên tin đồn ông phải phẫu thuật. Năm 2021, việc đảng Lao động sửa điều lệ để lập ra chức “Bí thư thứ nhất” cũng được hiểu là Bình Nhưỡng chuẩn bị cho kịch bản trống ghế quyền lực.

Sự xuất hiện của cô bé khoảng 13 tuổi Kim Ju-ae trong chuyến công du của ông Kim đến Bắc Kinh cũng là một tín hiệu. Ông Ward cho rằng điều này có thể là manh mối về kế hoạch kế nhiệm của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

“Có lẽ có nhiều lý do để ông ấy chọn người kế vị sớm hơn ông nội và cha, họ chỉ làm điều đó sau khi bị đột quỵ. Nhưng khi con gái mới 13 tuổi, chuyện này càng đáng ngờ”, ông Ward nói.