Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Báo Triều Tiên đăng tải loạt ảnh về chuyến công du Trung Quốc của Chủ tịch Kim Jong Un

Minh Hạnh

TPO - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã dành ba trang đầu của số báo ngày 4/9 để đăng tải các bài viết và hình ảnh về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Kim Jong Un, trong đó có hình ảnh ông Kim dự lễ duyệt binh và hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 3/9, ông Kim Jong Un đã tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II ở Trung Quốc. Trước đó, ông Kim đến Bắc Kinh bằng đoàn tàu bọc thép, cùng con gái Ju Ae.

Trên trang nhất, tờ Rodong Sinmun đăng ảnh ông Kim đứng cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trên lễ đài dành cho các vị khách cấp cao tại lễ duyệt binh.

Một bức ảnh khác chụp ông Kim tươi cười bắt tay ông Tập cũng xuất hiện trên trang nhất, nhấn mạnh mối quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc.

Trang thứ hai tràn ngập hình ảnh ông Kim sánh bước cùng hàng chục lãnh đạo quốc tế và giao lưu với họ. Trang thứ ba đăng tải hình ảnh ông Kim tại tiệc đón do ông Tập Cận Bình chủ trì, cùng bài viết và hình ảnh về hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Nga Putin.

pyh2025090401840031500-p4.jpg
pyh2025090401760031500-p4.jpg
pyh2025090401740031500-p4.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đón tại lễ duyệt binh. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025090401750031500-p4.jpg
Chủ tịch Kim và các lãnh đạo quốc tế. (Ảnh: Yonhap)

Trong số những bức ảnh được công bố, có một bức ảnh chụp ông Kim và ông Putin ngồi trong xe limousine Aurus của ông Putin, và một bức ảnh khác cho thấy hai người đang trò chuyện bên tách trà.

Bài viết trên tờ Rodong Sinmun dường như được thiết kế để làm nổi bật sự xuất hiện của ông Kim Jong Un trên “sân khấu ngoại giao”. Đây không phải lần đầu tiên ông Kim công du nước ngoài, nhưng là lần đầu tiên ông tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương.

pyh2025090401930031500-p4.jpg
pyh2025090401950031500-p4.jpg
pyh2025090402020031500-p4.jpg
Lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên trên lễ đài. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025090402090031500-p4.jpg
Ông Kim Jong Un dự tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025090401680031500-p4.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025090401690031500-p4.jpg
pyh2025090401700031500-p4.jpg
pyh2025090401720031500-p4.jpg
pyh2025090401150004200-p4.jpg
(Ảnh: Yonhap)

Trong chương trình phát sóng sáng 4/9, Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên cũng đã đưa tin về sự tham dự của ông Kim tại lễ duyệt binh và cuộc hội đàm song phương của ông với Tổng thống Nga Putin.

Theo các nguồn tin, ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình có thể sẽ tổ chức một cuộc gặp song phương vào hôm nay, trước khi ông Kim rời Bắc Kinh vào cuối ngày.

Minh Hạnh
Yonhap
#Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #Trung Quốc #Bắc Kinh #Nga #lễ duyệt binh Trung Quốc #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục