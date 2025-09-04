Báo Triều Tiên đăng tải loạt ảnh về chuyến công du Trung Quốc của Chủ tịch Kim Jong Un

TPO - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã dành ba trang đầu của số báo ngày 4/9 để đăng tải các bài viết và hình ảnh về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Kim Jong Un, trong đó có hình ảnh ông Kim dự lễ duyệt binh và hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 3/9, ông Kim Jong Un đã tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II ở Trung Quốc. Trước đó, ông Kim đến Bắc Kinh bằng đoàn tàu bọc thép, cùng con gái Ju Ae.

Trên trang nhất, tờ Rodong Sinmun đăng ảnh ông Kim đứng cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trên lễ đài dành cho các vị khách cấp cao tại lễ duyệt binh.

Một bức ảnh khác chụp ông Kim tươi cười bắt tay ông Tập cũng xuất hiện trên trang nhất, nhấn mạnh mối quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc.

Trang thứ hai tràn ngập hình ảnh ông Kim sánh bước cùng hàng chục lãnh đạo quốc tế và giao lưu với họ. Trang thứ ba đăng tải hình ảnh ông Kim tại tiệc đón do ông Tập Cận Bình chủ trì, cùng bài viết và hình ảnh về hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Nga Putin.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đón tại lễ duyệt binh. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Kim và các lãnh đạo quốc tế. (Ảnh: Yonhap)

Trong số những bức ảnh được công bố, có một bức ảnh chụp ông Kim và ông Putin ngồi trong xe limousine Aurus của ông Putin, và một bức ảnh khác cho thấy hai người đang trò chuyện bên tách trà.

Bài viết trên tờ Rodong Sinmun dường như được thiết kế để làm nổi bật sự xuất hiện của ông Kim Jong Un trên “sân khấu ngoại giao”. Đây không phải lần đầu tiên ông Kim công du nước ngoài, nhưng là lần đầu tiên ông tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương.

Lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên trên lễ đài. (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim Jong Un dự tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Trung Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Yonhap)

(Ảnh: Yonhap)

Trong chương trình phát sóng sáng 4/9, Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên cũng đã đưa tin về sự tham dự của ông Kim tại lễ duyệt binh và cuộc hội đàm song phương của ông với Tổng thống Nga Putin.

Theo các nguồn tin, ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình có thể sẽ tổ chức một cuộc gặp song phương vào hôm nay, trước khi ông Kim rời Bắc Kinh vào cuối ngày.