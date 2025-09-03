Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Con gái Chủ tịch Triều Tiên gây chú ý khi xuất hiện tại Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được nhìn thấy cùng cha bước từ đoàn tàu bọc thép xuống sân ga ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong Un dẫn theo con gái trong một chuyến công du nước ngoài.

Triều Tiên chưa bao giờ tiết lộ tên tuổi con gái ông Kim Jong Un. Nhưng các quan chức tình báo Hàn Quốc tin rằng, đây chính là bé gái mà cựu cầu thủ bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman gọi bằng tên Ju Ae. Rodman đã gặp gia đình ông Kim vào năm 2013, sau đó kể lại việc bế Ju Ae khi còn nhỏ.

Trong những bức ảnh mới nhất, Ju Ae xuất hiện cùng ông Kim Jong Un, khi ông bước xuống đoàn tàu bọc thép sau chuyến đi từ Bình Nhưỡng đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, ông Kim đã tham dự cuộc duyệt binh quân sự lớn vào ngày 3/9 do Trung Quốc tổ chức để kỷ niệm sự kiện Nhật Bản đầu hàng, chấm dứt Thế chiến II cách đây 80 năm.

pyh2025090221560031500-p4.jpg
Ông Kim Jong Un đến Bắc Kinh cùng con gái Ju Ae. (Ảnh: Yonhap)
pyh2025090221550031500-p4.jpg
(Ảnh: Yonhap)

Đây là lần đầu tiên Ju Ae tháp tùng ông Kim Jong Un trong một chuyến công du nước ngoài. “Cô bé đang tích lũy kinh nghiệm quý báu trong việc chào đón, giao lưu với lãnh đạo quốc tế và các tầng lớp tinh hoa”, ông Michael Madden - chuyên gia về Triều Tiên thuộc Trung tâm Stimson có trụ sở tại Mỹ - cho biết.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các con của ông Kim Jong Un, cho đến khi Ju Ae đi cùng cha mình tới dự cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2022.

pyh2023090903850031500-p4.jpg
pyh2024051501630004200-p4.jpg
kim-jong-un-watching-a-demonstra.jpg
Ju Ae từng nhiều lần xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong Un tại các sự kiện quan trọng. (Ảnh: Yonhap)

Ước tính khoảng 13 tuổi, Ju Ae đã tham dự ngày càng nhiều sự kiện nổi bật, bao gồm cả một sự kiện của Đại sứ quán Nga vào tháng 5.

Ngoài Ju Ae, hiện vẫn còn rất ít thông tin về những người con khác của ông Kim.

Minh Hạnh
Reuters
#Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #Trung Quốc #Triều Tiên #con gái ông Kim Jong Un #Ju Ae

