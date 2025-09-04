Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lãnh đạo Trung Quốc - Triều Tiên hội đàm ở Bắc Kinh

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp nhau ngày 4/9 tại Bắc Kinh, đài truyền hình CCTV đưa tin.

db5a28fc8bb5d9d58f425525f43788aa.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hội đàm ngày 4/9. (Ảnh: Reuters)

Cuộc hội đàm diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Nội dung cuộc gặp bao trùm quan hệ song phương và các vấn đề hai nước cùng quan tâm, có tầm quan trọng đáng kể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nói với các phóng viên tại cuộc họp báo trước đó.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược, tăng cường trao đổi và hợp tác với Triều Tiên, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước, thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước", ông Guo nói.

Cuộc hội đàm diễn ra sau lễ duyệt binh tại Bắc Kinh hôm 3/9, có sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế, bao gồm cả ông Kim và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Kim đến Bắc Kinh bằng đoàn tàu bọc thép màu xanh lá cây, cùng với con gái Ju Ae.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã hội đàm song phương với Tổng thống Nga Putin, cam kết "ủng hộ hoàn toàn" quân đội Nga như một "nghĩa vụ anh em".

Trung Quốc, một đồng minh của Triều Tiên, là đối tác thương mại lớn nhất của quốc gia này.

Lần gần nhất ông Kim đến thăm Trung Quốc là vào tháng 1/2019.

Minh Hạnh
Reuters, Yonhap
#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #Trung Quốc #Triều Tiên #Bắc Kinh #lễ duyệt binh Trung Quốc

