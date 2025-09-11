Hàn Quốc lo ngại môi trường đầu tư tại Mỹ sau vụ đột kích nhà máy Hyundai-LG

TPO - Hôm nay (11/9), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết việc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Mỹ tiến hành cuộc đột kích quy mô lớn tại nhà máy sản xuất pin của liên doanh Hyundai–LG là hành động “gây hoang mang”, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động đầu tư trong tương lai.

Các nhân viên người Hàn Quốc bị bắt khi đang làm việc tại nhà máy của Hyundai-LG ở Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm nhân viên bị bắt giữ và tạm giam sau cuộc đột kích diễn ra vào tuần trước tại nhà máy đang trong quá trình xây dựng ở bang Georgia, Mỹ, dự kiến sẽ được trả tự do trong ngày hôm nay và trở về Hàn Quốc.

Tổng thống Lee nhận định đây là vấn đề khác biệt về văn hóa, đồng thời cho biết tại Hàn Quốc, những vi phạm thị thực nhỏ của công dân Mỹ thường không bị coi là vấn đề nghiêm trọng.

Ông nhấn mạnh rằng sau vụ bắt giữ hàng trăm nhân viên, các doanh nghiệp Hàn Quốc buộc phải đặt câu hỏi liệu việc mở nhà máy tại Mỹ có xứng đáng với những rủi ro tiềm ẩn hay không.

“Điều này có thể tác động đáng kể đến các quyết định đầu tư trong tương lai, đặc biệt khi đánh giá tính khả thi của hoạt động sản xuất trực tiếp tại Mỹ”, Tổng thống Hàn Quốc phát biểu.

Hàn Quốc hiện là một đồng minh an ninh lâu năm và nhà đầu tư lớn tại Mỹ, với nhiều tập đoàn lớn đã rót hàng tỷ USD để xây dựng nhà máy, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng sạch.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc được cho là đã sử dụng một số cách để đưa kỹ sư và lao động tay nghề cao sang Mỹ, nhằm đảm bảo tiến độ thi công và vận hành nhà máy, tránh tình trạng trì hoãn do thủ tục nhập cư kéo dài.

Tổng thống Lee cho rằng đối với các công ty Hàn Quốc, khi thiết lập cơ sở sản xuất tại nước ngoài, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề đóng vai trò then chốt.

“Phải có người lắp đặt máy móc. Trong khi đó, lực lượng lao động cần thiết không có sẵn tại Mỹ. Nhưng giờ đây, ngay cả nhu cầu cơ bản đó cũng đang bị từ chối,” ông Lee nói.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho biết Seoul đang đàm phán với Washington nhằm đảm bảo các loại thị thực phục vụ mục đích đầu tư được cấp phát hợp lý và thuận lợi hơn.

Điều này có thể bao gồm việc gia tăng hạn ngạch thị thực hiện có hoặc tạo ra một loại thị thực mới dành riêng cho đầu tư sản xuất.

“Trong hoàn cảnh hiện tại, các công ty Hàn Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm dừng hoặc do dự với kế hoạch đầu tư trực tiếp vào Mỹ”, ông Lee nhận định.

Cuộc kiểm tra bất ngờ tại nhà máy Hyundai–LG là đợt đột kích chống nhập cư trái phép lớn nhất được triển khai kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1. Ông Trump từng xem vấn đề nhập cư là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Trump đón tiếp Tổng thống Lee tại Nhà Trắng trong chuyến thăm chính thức.

Hình ảnh các kỹ sư bị còng tay và áp giải gây lo ngại lớn trong dư luận Hàn Quốc. Seoul đã đàm phán với phía Mỹ để đảm bảo những người này sẽ không bị còng tay khi hồi hương.