Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth sẽ triệu tập các sĩ quan cấp cao nhất của quân đội, hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc, tới một căn cứ ở bang Virginia để dự cuộc họp đột xuất vào tuần tới, AP dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Chỉ thị không nêu lý do tổ chức cuộc họp vào ngày 30/9, với sự tham dự của các chỉ huy từ cấp một sao trở lên và các cố vấn hàng đầu của họ tại căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico. Các nguồn tin gọi đây là động thái bất thường.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận Bộ trưởng Hegseth "sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới".

Trong toàn quân đội Mỹ hiện có 800 tướng lĩnh và đô đốc thuộc mọi cấp bậc. Nhiều người đang chỉ huy hàng nghìn quân nhân và lực lượng đồn trú tại hơn chục quốc gia khắp thế giới.

Tổng thống Donald Trump dường như không biết về cuộc họp khi ông được các phóng viên hỏi về sự kiện này tại Phòng Bầu dục ngày 25/9.

"Tôi sẽ có mặt nếu họ muốn, nhưng tại sao chuyện đó lại là vấn đề lớn như vậy?" ông Trump nói.

Phó Tổng thống JD Vance cho rằng giới truyền thông đã biến nó thành "chuyện lớn" và khẳng định "không có gì bất thường khi các tướng lĩnh báo cáo" với Bộ trưởng Hegseth.

Cuộc họp tuần tới diễn ra sau khi Bộ trưởng Hegseth đưa ra một số quyết định được cho là bất thường và không thể giải thích được, liên quan đến các lãnh đạo quân đội.

Hồi tháng 5, ông Hegseth chỉ đạo quân đội cắt giảm 20% số sĩ quan cấp tướng bốn sao, chỉ đạo cắt giảm thêm 10% số sĩ quan cấp tướng và cấp phó trên toàn lực lượng, yêu cầu Vệ binh Quốc gia cắt giảm 20% các vị trí cấp cao.

Tháng 2 năm nay, ông Hegseth sa thải Đô đốc Lisa Franchetti - sĩ quan cấp cao nhất của Hải quân, và tướng James Slife - sĩ quan cấp cao thứ hai của không quân, mà không đưa ra lời giải thích nào. Ông cũng đã sa thải nhiều luật sư hàng đầu của quân đội.

Sau đó, người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ còn sa thải nhiều lãnh đạo quân đội khác mà không nói lý do. Gần đây nhất, một vị tướng đứng đầu một cơ quan tình báo quân sự bị cách chức sau khi đưa ra đánh giá về cuộc tấn công của Mỹ và các cơ sở hạt nhân Iran trái với phát biểu của Tổng thống Trump.