Thế giới

Google News

Cựu tổng thống Pháp nắm tay vợ trên đường đến nhà tù

Minh Hạnh

TPO - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến nhà tù La Sante ở Paris để bắt đầu chấp hành bản án 5 năm tù giam vì hoạt động gây quỹ tranh cử liên quan đến Libya. Ông Sarkozy bước đi tay trong tay cùng vợ - nữ ca sĩ, người mẫu Carla Bruni, trong khi đám đông người ủng hộ hô vang "Nicolas, Nicolas" và hát quốc ca Pháp La Marseillaise.

Ông Sarkozy, bị kết án và tuyên án vào tháng trước, sẽ trở thành cựu lãnh đạo Pháp đầu tiên phải ngồi tù kể từ sau Thống chế Philippe Petain, cộng sự của Đức Quốc xã.

Ngay sau khi bước lên xe để đến La Sante, ông Sarkozy đã đăng một thông điệp dài trên mạng xã hội X, trong đó ông tuyên bố mình là nạn nhân của sự trả thù.

"Tôi muốn nói với người dân Pháp, bằng sức mạnh không gì lay chuyển được của mình, rằng người bị bỏ tù sáng nay không phải là một cựu tổng thống, mà là một người vô tội", ông nói.

u6vidsmi6vl23e3azgn7fly5fu.jpg
4mc4vqlhk5pydm323ajfg47jlm.jpg
Ông Sarkozy đồng hành cùng vợ trên đường đến nhà tù. (Ảnh: Reuters)
2mzjjgauqbpunndrfmultnkxhy.jpg
Một người ủng hộ cầm tấm áp phích có hình chân dung ông Nicolas Sarkozy và khẩu hiệu "Nước Pháp hùng mạnh" khi tham dự hoạt động do các con trai của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tổ chức để ủng hộ cha mình. (Ảnh: Reuters)

Bản án của ông Sarkozy khép lại nhiều năm tranh cãi pháp lý về cáo buộc cho rằng chiến dịch tranh cử năm 2007 của ông đã nhận hàng triệu đô la tiền mặt từ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Mặc dù bị kết tội thông đồng với các trợ lý thân cận để dàn dựng vụ việc, nhưng ông Sarkozy vẫn được tuyên vô tội với cáo buộc nhận hoặc sử dụng tiền.

Ông liên tục phủ nhận hành vi sai trái và cho rằng vụ án này có động cơ chính trị.

"Tôi rất tự hào về em trai mình. Cậu ấy sẽ vào tù với tư thế ngẩng cao đầu, và hoàn toàn tin tưởng vào sự vô tội của mình", anh trai ông - Guillaume Sarkozy - nói với đài truyền hình BFM TV. Ông là một trong số những người thân đã có mặt để động viên tinh thần cựu tổng thống trên đường đến nhà tù.

Minh Hạnh
Reuters
