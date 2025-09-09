Tổng thống Pháp Macron chật vật tìm người đảm đương vị trí thủ tướng

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang phải tìm người mới để đảm đương vị trí thủ tướng – lần thứ 5 chỉ trong chưa đầy 2 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có ứng viên rõ ràng nào có thể giải quyết những bài toán khó của đất nước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AP)

Ông Francois Bayrou, một chính khách trung dung có nhiều kinh nghiệm làm việc với các đảng đối thủ, sẽ từ chức trong ngày 9/9, sau 9 tháng dẫn dắt chính phủ, vì không giành được sự ủng hộ cho kế hoạch cắt giảm thâm hụt trong một quốc hội bị chia rẽ sâu sắc.

Cách đây 9 tháng, ông Bayrou thay thế ông Michel Barnier, một chính trị gia kỳ cựu trung hữu, người đã phải từ chức sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 12 năm ngoái. Trong bối cảnh chưa tìm được lối thoát cho tình trạng bế tắc quốc hội, một số đảng – trong đó có đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu của bà Marine Le Pen, kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Tuy nhiên, Tổng thống Macron đang do dự. Các đồng minh của ông tin rằng một cuộc bầu cử mới khó có thể giải quyết những chia rẽ chính trị, chưa kể nguy cơ trao thêm quyền cho phe cực hữu.

Ngay sau khi ông Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu ngày 8/9, Văn phòng tổng thống thông báo Tổng thống Macron sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vài ngày tới, cho thấy nhà lãnh đạo Pháp không muốn tiến hành bầu cử mà muốn hành động nhanh.

Các lựa chọn hiện tại đều không hứa hẹn. Hướng đi rõ ràng nhất là chọn một người trung dung gắn với đường lối cốt lõi của Tổng thống Macron, như ông Bayrou trước đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu, 39 tuổi, từng là ứng viên hàng đầu trong đợt cải tổ trước. Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin, 42 tuổi, cũng thuộc cánh trung hữu và đã đảm nhiệm nhiều vị trí bộ trưởng dưới thời Tổng thống Macron. Bộ trưởng Lao động Catherine Vautrin có nền tảng chính trị tương tự.

Vấn đề là việc lựa chọn “người cũ theo lối mòn” có thể dẫn đến kết cục tương tự: Thất bại và cuối cùng bị quốc hội buộc ra đi. Ông Bayrou đã chật vật xoay xở để vận động, nhưng cuối cùng kế hoạch ngân sách 2025 vẫn không nhận được đủ ủng hộ.

Ý tưởng đưa một nhân vật từ đảng Xã hội lên làm thủ tướng trở nên khả thi hơn từ khi đảng này tách khỏi nhóm cực tả “Nước Pháp bất khuất” của ông Jean-Luc Mélenchon, người kiên quyết muốn hạ bệ Tổng thống Macron.

Bản thân ông Macron cũng khởi đầu sự nghiệp chính trị trong chính phủ Xã hội của cựu Tổng thống François Hollande. Cuối tuần qua, ông Olivier Faure - lãnh đạo hiện tại của đảng, cho biết sẵn sàng đảm nhận vị trí thủ tướng nếu được đề nghị.

Tuy nhiên, ông Mélenchon tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Faure. Việc quay sang cánh tả cũng có thể vấp phải phản đối của phe Cộng hòa (cánh hữu truyền thống), trong khi phe này vẫn giữ vai trò then chốt trong việc thông qua hoặc bác bỏ kế hoạch ngân sách do chính phủ đệ trình. Một số thành viên trong đảng của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gửi tín hiệu rằng họ có thể hợp tác với thủ tướng xuất thân từ cánh tả.

Cuối tuần qua, ông Bruno Retailleau – lãnh đạo hiện tại của đảng và cũng là Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của Thủ tướng Bayrou – tuyên bố “không đời nào” một nhân vật Xã hội sẽ được chấp nhận làm thủ tướng.

Nếu muốn lôi kéo cánh tả mà không làm mất lòng cánh hữu, Tổng thống Macron có thể chọn một nhân vật bên ngoài. Năm ngoái, ông từng cân nhắc bổ nhiệm ông Bernard Cazeneuve, 62 tuổi, cựu thủ tướng dưới thời chính quyền Hollande.

Nếu không tìm được người phù hợp về chính trị, Tổng thống Macron có thể cân nhắc bổ nhiệm một thủ tướng thiên về kỹ trị. Tuy nhiên, việc chọn một thủ tướng thuần kỹ trị sẽ đồng nghĩa với sự thừa nhận ngầm rằng chính trị đã thất bại.