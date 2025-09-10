Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Pháp bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng làm thủ tướng

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu làm thủ tướng mới sau khi Thủ tướng Francois Bayrou từ chức.

Theo Reuters, việc bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu, 39 tuổi, cho thấy Tổng thống Macron quyết tâm duy trì một chính phủ thiểu số. Ông không muốn từ bỏ chương trình cải cách thân doanh nghiệp, vốn đã cắt giảm thuế cho doanh nghiệp và người giàu, đồng thời nâng tuổi nghỉ hưu.

Văn phòng Tổng thống cho biết ông Macron đã yêu cầu ông Lecornu đàm phán với tất cả các đảng phái chính trị trong quốc hội để tìm ra sự thỏa hiệp về ngân sách và các chính sách khác trước khi bổ nhiệm nội các.

710bd98c-4414-4140-a798-0cedadec6571.jpg

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Lecornu viết: "Tổng thống đã giao cho tôi nhiệm vụ xây dựng một chính phủ có định hướng rõ ràng: Bảo vệ nền độc lập và sức mạnh quốc gia, phục vụ nhân dân Pháp, ổn định chính trị và thể chế".

Ông Sebastien Lecornu là thủ tướng thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua.

Ưu tiên trước mắt của ông Lecornu sẽ là tìm kiếm sự đồng thuận về ngân sách vào năm 2026, một nhiệm vụ từng khiến ông Bayrou thất bại khi thúc đẩy các biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh tay nhằm kiềm chế thâm hụt gần gấp đôi trần 3% GDP của Liên minh châu Âu.

Trước đó, ông Lecornu đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời ông Macron, giám sát việc tăng chi tiêu quốc phòng và định hình tư duy của châu Âu về các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Năm 16 tuổi, ông Lecornu bước chân vào chính trị, vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Năm 18 tuổi, ông trở thành thị trưởng một thị trấn nhỏ ở Normandy, và sau đó trở thành cố vấn chính phủ trẻ nhất của ông Sarkozy vào năm 22 tuổi.

Ông Sebastien Lecornu rời đảng bảo thủ Les Republicains để gia nhập phong trào chính trị trung dung của ông Macron khi ông đắc cử tổng thống vào năm 2017. Năm năm sau, ông Lecornu điều hành chiến dịch tái tranh cử của ông Macron.

Quỳnh Như
Reuters
