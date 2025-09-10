Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Pháp sôi sục vì thủ lợn xuất hiện tại nhiều nhà thờ Hồi giáo

Bình Giang

TPO - Ngày 9/9, chính quyền thủ đô của Pháp cho biết thủ lợn được tìm thấy bên ngoài một số nhà thờ Hồi giáo quanh Paris, đồng thời lên án hành động xúc phạm người Hồi giáo.

Pháp có dân số Hồi giáo lớn nhất châu Âu, với hơn 6 triệu tín đồ. Đối với người Hồi giáo, lợn bị coi là không sạch sẽ.

"Một cuộc điều tra đã được tiến hành ngay lập tức. Mọi nỗ lực đang được thực hiện để tìm ra thủ phạm thực hiện những hành vi đê hèn này", Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez phát biểu trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X.

Văn phòng công tố Paris cho biết, thủ lợn được tìm thấy trước ít nhất 2 nhà thờ Hồi giáo ở Paris và 2 nhà thờ ngoài thành phố.

Văn phòng cho biết thêm, tên "Macron" được viết nguệch ngoạc bằng màu xanh lam tại một trong những địa điểm này, ám chỉ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng chính trị và tài chính.

Một đơn vị cảnh sát Paris đang điều tra vụ việc theo hướng kích động thù hận, thậm chí là kỳ thị tôn giáo.

Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau lên án hành vi này: "Tôi muốn những người Hồi giáo của chúng ta có thể thực hành đức tin của họ trong hòa bình. Tôi hiểu họ cảm thấy bị tổn thương".

Bình Giang
Reuters
