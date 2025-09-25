Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lĩnh án 5 năm tù trong vụ án gây chấn động

Bình Giang

TPO - Hôm nay (25/9), cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án 5 năm tù vì hoạt động gây quỹ tranh cử liên quan đến Libya, trở thành cựu tổng thống Pháp đầu tiên phải ngồi tù.

ap25268433262442.jpg
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phát biểu với báo chí ngày 25/9. (Ảnh: AP)

Bản án này nghiêm khắc hơn dự đoán của nhiều người. Ông Sarkozy, người từng là tổng thống từ năm 2007 - 2012, sẽ phải ngồi tù kể cả trong thời gian kháng cáo.

Khi rời khỏi phòng xử án, ông Sarkozy bày tỏ tức giận về phán quyết mà ông không phục. "Những gì xảy ra hôm nay... có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng lên pháp quyền và niềm tin vào hệ thống tư pháp", ông phát biểu với các phóng viên.

"Nếu họ nhất quyết muốn tôi ngủ trong tù, tôi sẽ ngủ trong tù, nhưng với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi sẽ không xin lỗi về điều tôi không làm”, ông Sarkozy nói thêm, đồng thời vẫn khẳng định ông vô tội.

Ông Sarkozy bị kết tội liên quan đến hoạt động của các trợ lý thân cận nhằm kiếm tiền từ Libya cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007, khi ông Muammar Gaddafi đang là tổng thống của quốc gia Bắc Phi.

Bản án tù có hiệu lực ngay lập tức, thẩm phán cho biết ông Sarkozy chỉ có khoảng 1 tháng để sắp xếp công việc trước khi vào tù.

Ông Sarkozy bị cáo buộc đã thỏa thuận với ông Gaddafi vào năm 2005, khi ông còn là Bộ trưởng Nội vụ Pháp, để nhận tài trợ chiến dịch tranh cử đổi lấy việc ủng hộ Chính phủ Libya khi nước này đang bị cô lập trên trường quốc tế.

Thẩm phán cho biết không có bằng chứng nào cho thấy ông Sarkozy đã thực hiện một thỏa thuận như vậy với ông Gaddafi, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy số tiền được gửi từ Libya đã được chuyển vào quỹ tranh cử của ông Sarkozy.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng ông Sarkozy phạm tội hình sự vì đã cho phép các trợ lý thân cận liên lạc với người ở Libya để xin tài trợ cho chiến dịch tranh cử.

Đây là lần thứ hai trong năm nay một tòa án Pháp đưa ra phán quyết có hiệu lực ngay lập tức đối với một nhân vật chính trị quan trọng. Hồi tháng 3, lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen bị kết án về tội biển thủ quỹ Liên minh châu Âu và bị cấm tranh cử trong 5 năm.

Bà Le Pen nhanh chóng phản ứng với bản án của ông Sarkozy, cho rằng bản án có hiệu lực ngay lập tức mà không chờ kháng cáo là "mối nguy hiểm nghiêm trọng".

Bình Giang
Reuters, AP
#Nicolas Sarkozy #Libya #Quỹ tranh cử #Pháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục