Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lĩnh án 5 năm tù trong vụ án gây chấn động

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phát biểu với báo chí ngày 25/9. (Ảnh: AP)

Bản án này nghiêm khắc hơn dự đoán của nhiều người. Ông Sarkozy, người từng là tổng thống từ năm 2007 - 2012, sẽ phải ngồi tù kể cả trong thời gian kháng cáo.

Khi rời khỏi phòng xử án, ông Sarkozy bày tỏ tức giận về phán quyết mà ông không phục. "Những gì xảy ra hôm nay... có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng lên pháp quyền và niềm tin vào hệ thống tư pháp", ông phát biểu với các phóng viên.

"Nếu họ nhất quyết muốn tôi ngủ trong tù, tôi sẽ ngủ trong tù, nhưng với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi sẽ không xin lỗi về điều tôi không làm”, ông Sarkozy nói thêm, đồng thời vẫn khẳng định ông vô tội.

Ông Sarkozy bị kết tội liên quan đến hoạt động của các trợ lý thân cận nhằm kiếm tiền từ Libya cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007, khi ông Muammar Gaddafi đang là tổng thống của quốc gia Bắc Phi.

Bản án tù có hiệu lực ngay lập tức, thẩm phán cho biết ông Sarkozy chỉ có khoảng 1 tháng để sắp xếp công việc trước khi vào tù.

Ông Sarkozy bị cáo buộc đã thỏa thuận với ông Gaddafi vào năm 2005, khi ông còn là Bộ trưởng Nội vụ Pháp, để nhận tài trợ chiến dịch tranh cử đổi lấy việc ủng hộ Chính phủ Libya khi nước này đang bị cô lập trên trường quốc tế.

Thẩm phán cho biết không có bằng chứng nào cho thấy ông Sarkozy đã thực hiện một thỏa thuận như vậy với ông Gaddafi, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy số tiền được gửi từ Libya đã được chuyển vào quỹ tranh cử của ông Sarkozy.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng ông Sarkozy phạm tội hình sự vì đã cho phép các trợ lý thân cận liên lạc với người ở Libya để xin tài trợ cho chiến dịch tranh cử.

Đây là lần thứ hai trong năm nay một tòa án Pháp đưa ra phán quyết có hiệu lực ngay lập tức đối với một nhân vật chính trị quan trọng. Hồi tháng 3, lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen bị kết án về tội biển thủ quỹ Liên minh châu Âu và bị cấm tranh cử trong 5 năm.

Bà Le Pen nhanh chóng phản ứng với bản án của ông Sarkozy, cho rằng bản án có hiệu lực ngay lập tức mà không chờ kháng cáo là "mối nguy hiểm nghiêm trọng".