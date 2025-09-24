Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Pháp Macron: Muốn giải Nobel Hòa bình, Tổng thống Mỹ Trump hãy chấm dứt xung đột ở Dải Gaza

Bình Giang

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa phát biểu, nếu thực sự muốn giành giải Nobel Hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cần chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

img-0220.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BFM của Pháp tại New York, Tổng thống Macron cho rằng chỉ ông Trump mới có thể gây áp lực buộc Israel chấm dứt chiến tranh.

"Chỉ một người có thể làm được điều gì đó, chính là tổng thống Mỹ”, ông Macron nói.

"Lý do ông ấy có thể làm được nhiều hơn chúng tôi là vì chúng tôi không cung cấp vũ khí cho cuộc xung đột ở Dải Gaza. Chúng tôi không cung cấp thiết bị để tiến hành cuộc xung đột ở Dải Gaza. Mỹ làm việc đó".

Ngày 23/9, ông Trump chỉ trích châu Âu trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bác bỏ quyết định của các đồng minh phương Tây khi ủng hộ Nhà nước Palestine, cho rằng đó sẽ là phần thưởng cho lực lượng Hamas.

"Chúng ta phải chấm dứt xung đột ở Dải Gaza ngay lập tức. Chúng ta phải đàm phán hòa bình ngay lập tức", ông Trump nói.

Bình luận về bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, ông Macron nói: "Tôi thấy tổng thống Mỹ có liên quan, và ông ấy nhắc lại điều đó trên bục phát biểu sáng nay: 'Tôi muốn hòa bình. Tôi đã giải quyết 7 cuộc xung đột', và muốn nhận giải Nobel Hòa bình. Chỉ có thể giành được giải Nobel Hòa bình nếu chấm dứt cuộc xung đột này", Tổng thống Macron nói.

Một số quốc gia như Campuchia, Israel và Pakistan đã đề cử ông Trump cho giải thưởng danh giá được trao thường niên cho những người có công lao kiến tạo hòa bình hoặc dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Trump cho rằng ông xứng đáng với giải thưởng mà 4 người tiền nhiệm của ông tại Nhà Trắng đã nhận được.

"Tổng thống Trump đã làm được nhiều hơn cho hòa bình so với tất cả những người có mặt tại Liên Hợp Quốc cộng lại. Chỉ có Tổng thống Trump mới có thể đạt được nhiều thành tựu cho sự ổn định toàn cầu như vậy, bởi vì ông ấy đã thực sự làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại", phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định.

Bình Giang
Reuters
#Tổng thống Pháp #Emmanuel Macron #Dải Gaza #Israel #Chiến tranh Israel - Hamas #Chiến tranh Israel - Palestine #Trung Đông

