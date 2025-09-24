Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích châu Âu trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc

TPO - Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh những thành tựu mà ông đã đạt được, chỉ trích các đồng minh châu Âu trong vấn đề Ukraine và Dải Gaza cũng như chính sách nhập cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9. (Ảnh: Reuters)

Bắt đầu bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tối 23/9 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump phàn nàn chuyện máy nhắc chữ của ông không hoạt động.

"Tôi không ngại thực hiện bài phát biểu này mà không có máy nhắc chữ, vì máy nhắc chữ không hoạt động. Tôi chỉ có thể nói rằng ai điều khiển máy nhắc chữ này đang gặp rắc rối lớn", ông nói.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi bắt đầu, Tổng thống Trump dường như đang đọc từ bài chuẩn bị trước.

Điều đầu tiên mà ông nhắc đến là những thành tựu trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, bao gồm kinh tế và hạn chế nhập cư trái phép.

“Nước Mỹ may mắn có nền kinh tế mạnh nhất, biên giới vững chắc nhất, quân đội hùng mạnh nhất, tình hữu nghị bền chặt nhất và tinh thần mạnh mẽ nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất. Đây thực sự là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ”, ông nói.

Những lời lẽ đầy tự hào tương tự trong bài phát biểu tại LHQ của ông năm 2018 đã khiến các đại biểu bật cười, nhưng nay các khán giả hầu như chỉ chú ý một cách lặng lẽ.

Ông dùng chuyện chiếc thang cuốn bị hỏng và máy nhắc chữ không hoạt động để nhấn mạnh những lời phàn nàn về LHQ.

Khi ông đến toà nhà trụ sở LHQ sáng nay, thang cuốn dừng lại khi ông đang đi lên. "Nếu đệ nhất phu nhân không khỏe mạnh, bà ấy đã ngã, nhưng bà ấy vẫn khỏe mạnh", ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đã góp công chấm dứt 7 cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ LHQ, đồng thời đặt câu hỏi về mục đích của tổ chức liên chính phủ này.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói đến mong muốn được trao giải Nobel Hòa bình, cho rằng "mọi người" đều nghĩ ông xứng đáng nhận được giải thưởng này vì những nỗ lực làm trung gian hoà giải trên khắp thế giới.

"Mọi người đều nói rằng tôi nên nhận giải Nobel Hòa bình cho mỗi thành tựu này. Nhưng đối với tôi, giải thưởng thực sự sẽ là những người con được sống để lớn lên cùng cha mẹ, hàng triệu người không còn bị giết trong những cuộc chiến tranh bất tận và kinh hoàng nữa. Điều tôi quan tâm không phải là giành giải thưởng, mà là cứu sống mạng người", Tổng thống Trump nói, và nhắc lại lời khẳng định rằng ông đã chấm dứt nhiều cuộc chiến tranh.

Ông liệt kê các cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan; Campuchia và Thái Lan; Israel và Iran; Ấn Độ và Pakistan; Rwanda và CHDC Congo; Ai Cập và Ethiopia; và Serbia và Kosovo.

Về vấn đề Palestine, ông Trump cho rằng nỗ lực thúc đẩy việc công nhận Nhà nước Palestine chỉ là "phần thưởng" cho Hamas.

“Như thể để khuyến khích xung đột tiếp diễn, một số thành viên trong tổ chức này đang tìm cách đơn phương công nhận một Nhà nước Palestine. Phần thưởng sẽ quá lớn cho Hamas…” ông Trump nói.

Đây là phản ứng trực tiếp của nhà lãnh đạo Mỹ đối với việc một số nước châu Âu công nhận Nhà nước Palestine tại hội nghị thượng đỉnh do Pháp và Ả-rập Xê-út tổ chức ngày 22/9.

Bước đi mang tính biểu tượng này khiến Israel càng bị quốc tế cô lập, bất chấp sự phản đối của Mỹ.

“Thay vì nhượng bộ các yêu cầu của Hamas, những người mong muốn hòa bình nên đoàn kết với thông điệp: Hãy thả con tin ngay lập tức, hãy thả con tin. Chúng ta phải chấm dứt xung đột ở Dải Gaza ngay lập tức. Chúng ta phải chấm dứt nó. … Chúng ta phải đàm phán ngay lập tức. Phải đàm phán hòa bình. Chúng ta phải đưa các con tin trở về”, ông nói.

Tổng thống Trump và Phu nhân Melania đến trụ sở Liên Hợp Quốc. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích các quốc gia châu Âu vì mua năng lượng của Nga.

“Điều đó thật đáng xấu hổ đối với họ, và họ cũng rất xấu hổ khi tôi phát hiện ra điều đó. Họ phải ngay lập tức ngừng mọi giao dịch mua năng lượng từ Nga. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều thời gian”, Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine với việc tiếp tục mua dầu của Nga, nhưng cáo buộc các quốc gia châu Âu cũng đóng góp. Ông Trump khẳng định Mỹ “hoàn toàn sẵn sàng áp đặt một đợt thuế quan rất mạnh” với Nga nếu nước này không đồng ý tiến tới thỏa thuận hòa bình, nhưng ông yêu cầu các quốc gia châu Âu “phải cùng chúng tôi áp các biện pháp tương tự”.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm còn cáo buộc LHQ "tài trợ cho cuộc tấn công (của người di cư) vào các nước phương Tây".

"Đã đến lúc chấm dứt thử nghiệm biên giới mở thất bại. Các bạn phải chấm dứt nó ngay bây giờ”, ông Trump nói.

Ông tự ca ngợi mình trong nỗ lực ngăn chặn di cư và cho rằng các nhà lãnh đạo nước ngoài nên áp dụng. Nếu không, ông nói, "đất nước của các bạn sẽ bị hủy hoại".

Trong bài phát biểu đề cập đến rất nhiều vấn đề, Tổng thống Trump cũng cho biết chính quyền của ông sẽ dẫn đầu "nỗ lực quốc tế nhằm thực thi Công ước Vũ khí sinh học" thông qua hệ thống xác minh bằng trí tuệ nhân tạo (AI).