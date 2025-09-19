Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Mỹ tiếp tục che chở Israel tại Liên Hợp Quốc

Bình Giang

TPO - Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), trong đó yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Dải Gaza và yêu cầu Israel dỡ bỏ mọi hạn chế đối với hoạt động cung cấp viện trợ cho người dân Palestine ở vùng đất này.

img-0181.jpg
Đại diện Mỹ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 18/9. (Ảnh: Reuters)

Văn bản do 10 trong tổng số 15 thành viên của hội đồng soạn thảo cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả con tin bị Hamas và các nhóm khác bắt giữ. Dự thảo nhận được 14 phiếu thuận.

Đây là lần thứ 6 Mỹ dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để bảo vệ đồng minh Israel.

"Nạn đói đã được xác nhận ở Dải Gaza, không phải dự đoán, không phải tuyên bố, mà là xác nhận", Đại sứ Đan Mạch tại LHQ Christina Markus Lassen phát biểu trước cuộc bỏ phiếu.

"Trong khi đó, Israel đã mở rộng hoạt động quân sự tại thành phố Gaza, làm gia tăng sự thống khổ của thường dân. Tình hình thảm khốc, sự thất bại về mặt nhân đạo và con người buộc chúng ta phải hành động hôm nay", bà nói.

Tháng trước, một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu khẳng định thành phố Gaza và các khu vực lân cận đang trải qua nạn đói, và nạn đói có thể sẽ lan rộng.

Mỹ có truyền thống bảo vệ đồng minh Israel tại LHQ. Tuy nhiên, trong một hành động hiếm hoi vào tuần trước, Washington ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Bảo an lên án cuộc không kích gần đây vào Qatar, mặc dù văn bản không đề cập đến việc Israel phải chịu trách nhiệm.

Chỉ 1 tuần sau, Washington lại kiên quyết bảo vệ Israel về ngoại giao.

"Hamas phải chịu trách nhiệm cho việc châm ngòi và tiếp tục cuộc chiến này. Israel đã chấp nhận các điều khoản được đưa ra để chấm dứt xung đột, nhưng Hamas vẫn tiếp tục bác bỏ. Cuộc xung đột này có thể kết thúc ngay hôm nay nếu Hamas trả tự do cho các con tin và hạ vũ khí", đại diện của Mỹ Morgan Ortagus phát biểu tại hội đồng trước cuộc bỏ phiếu.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cho biết, Israel không hài lòng với tuyên bố của Hội đồng Bảo an về cuộc không kích vào Qatar. Ông cho biết thêm: "Nhưng tôi nghĩ, nhìn chung, mức độ hợp tác với Mỹ đã ở mức cao đến mức chúng tôi đồng ý với điều đó".

Ông Danon cho biết sau khi phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng LHQ vào tuần tới, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ tới Washington để gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 29/9.

Cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 đã châm ngòi cho cuộc xung đột suốt 2 năm qua ở Dải Gaza. Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 64.000 người, chủ yếu là thường dân, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột thảm khốc.

Ngày 18/9, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết tại Thượng viện, nhằm thúc đẩy việc công nhận nhà nước Palestine. Dự luật do đảng Dân chủ dẫn đầu khó có thể được thông qua tại Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump chiếm đa số 53-47.

Một cuộc thăm dò ý kiến ​​do Reuters/Ipsos thực hiện và công bố tháng trước cho thấy phần lớn người Mỹ (58%) tin rằng tất cả quốc gia thành viên LHQ nên công nhận Palestine là một quốc gia.

Một số đồng minh của Mỹ đang chuẩn bị công nhận nhà nước Palestine khi các nhà lãnh đạo thế giới họp tại Đại hội đồng LHQ ở New York vào tuần tới.

Bình Giang
Reuters
#Liên hợp quốc #Hội đồng bảo an #Chiến tranh Israel - Hamas #Palestine #Israel

