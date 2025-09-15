Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Thủ tướng Qatar kêu gọi thế giới trừng phạt Israel

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani kêu gọi cộng đồng quốc tế "ngừng áp tiêu chuẩn kép" và trừng phạt Israel vì những gì ông gọi là "tội ác" của nước này.

qatar.jpg
Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu được Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đưa ra tại cuộc họp trù bị trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Ả-rập và Hồi giáo do Qatar tổ chức, sau khi Israel thực hiện cuộc không kích chưa từng có nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Doha.

"Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải ngừng áp tiêu chuẩn kép và trừng phạt Israel vì tất cả những tội ác mà họ đã gây ra, và Israel cần biết rằng cuộc chiến tranh diệt chủng mà người dân Palestine anh em của chúng ta đang phải gánh chịu, với mục đích trục xuất họ khỏi đất nước, sẽ không thành công", Thủ tướng Al Thani tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết, cuộc họp của các nhà lãnh đạo Ả-rập và Hồi giáo trong ngày 15/9 sẽ xem xét "dự thảo nghị quyết về cuộc tấn công của Israel vào Nhà nước Qatar".

Trong số các nhà lãnh đạo tham dự sẽ có Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani. Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmud Abbas đã đến Doha từ hôm qua, để chuẩn bị cho việc tham dự hội nghị.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng sẽ dự sự kiện này.

Chưa rõ Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman có tham gia hay không, dù ông đã tới Qatar vào tuần trước để thể hiện tình đoàn kết với quốc gia láng giềng.

Qatar, nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự lớn nhất ở khu vực, đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas, cùng với Mỹ và Ai Cập.

Ông Bassem Naim - quan chức cấp cao Hamas, cho biết phong trào này hy vọng hội nghị sẽ đưa ra "một lập trường quyết đoán và thống nhất của thế giới Ả-rập và Hồi giáo", cùng "các biện pháp rõ ràng và cụ thể" đối với Israel và cuộc chiến ở Dải Gaza.

Hội nghị diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có chuyến thăm Israel. Ông Rubio cho biết Washington muốn bàn về cách có thể giải phóng 48 con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza và tái thiết dải đất hẹp ven biển.

Tại Israel, ông Rubio đến thăm điểm cầu nguyện của người Do Thái tại Bức tường phía Tây ở Jerusalem. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chuyến thăm "tái khẳng định sự công nhận của Mỹ rằng Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu của Israel".

Ông Rubio dự kiến ​​sẽ có cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Bình Giang
Reuters
#Qatar #Chiến tranh Israel - Hamas #Chiến tranh Trung Đông #Tình hình Trung Đông #Israel tấn công Qatar #Palestine

