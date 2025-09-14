Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ngoại trưởng Mỹ lên đường đến Israel sau đòn ám sát khiến khu vực sôi sục

Bình Giang

TPO - Hôm nay (14/9), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên đường đến Israel, trong bối cảnh tình hình Trung Đông căng thẳng vì cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh đạo Hamas ở Qatar và vấn đề mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây nơi Israel chiếm đóng.

img-0148.jpg
img-0149.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên đường thực hiện chuyến công tác Israel. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo chí trước khi lên đường, ông Rubio tái khẳng định Mỹ và Tổng thống Donald Trump không hài lòng về đợt không kích.

Ông Rubio cho biết, mối quan hệ giữa Mỹ và Israel không bị ảnh hưởng, nhưng ông sẽ trao đổi với Israel về tác động của hành động này và mong muốn của ông Trump đối với vấn đề đảm bảo tự do cho những con tin còn bị Hamas giam giữ và chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

"Những gì đã xảy ra, đã xảy ra rồi. Chúng tôi sẽ gặp họ. Chúng tôi sẽ thảo luận về những gì vấn đề của tương lai”, ông nói.

"Vẫn còn 48 con tin xứng đáng được trả tự do ngay lập tức, tất cả cùng một lúc. Và vẫn còn những công việc khó khăn phía trước sau khi điều này kết thúc, đó là tái thiết Dải Gaza theo cách mang lại cho người dân chất lượng cuộc sống mà tất cả họ đều mong muốn", ông nói thêm.

Ông Rubio cho biết vẫn chưa xác định được ai sẽ thực hiện việc đó, ai sẽ chi trả và ai sẽ phụ trách tiến trình này.

Chiến dịch tấn công kéo dài gần 2 năm của Israel đã khiến hơn 64.000 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng và gây ra nạn đói. Đã có những cáo buộc từ nhiều bên rằng Israel đang phạm tội diệt chủng.

Hamas vẫn giam giữ 48 con tin. Với vai trò trung gian, Qatar đang cùng Mỹ nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho những con tin còn lại.

Ngày 9/9, Israel triển khai cuộc không kích vào Qatar nhằm ám sát các lãnh đạo chính trị của Hamas.

Các quan chức Mỹ gọi đây là hành động leo thang đơn phương, không phục vụ lợi ích của cả Mỹ và Israel. Việc tấn công vào lãnh thổ của đồng minh thân cận của Mỹ gây phẫn nộ ở các quốc gia Ả-rập khác, làm chệch hướng tiến trình đàm phán ngừng bắn và giải cứu con tin mà Qatar làm trung gian.

Ngày 12/9, Ngoại trưởng Rubio gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tại Nhà Trắng để trao đổi về cuộc tấn công. Cuối ngày hôm đó, Tổng thống Trump dùng bữa tối với Thủ tướng Qatar tại New York.

Chuyến đi của ông Rubio diễn ra trước kỳ họp cấp cao tại Liên Hợp Quốc ở New York vào cuối tháng này. Một số quốc gia, trong đó có Pháp và Anh, dự kiến ​​sẽ công nhận nhà nước Palestine, bất chấp phản đối của Israel.

Ngày 11/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ký một văn bản nhằm thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư cắt ngang Bờ Tây – vùng đất mà người Palestine muốn thành lập nhà nước.

Tuần trước, UAE cảnh báo hành động của Israel sẽ vượt ranh giới đỏ và làm suy yếu Hiệp định Abraham mà Mỹ làm trung gian để một số nước Ả-rập, trong đó có UAE, thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Bình Giang
Reuters
