Thủ tướng Israel Netanyahu thừa nhận bị cô lập

TPO - Trước làn sóng phẫn nộ toàn cầu về cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua ở Dải Gaza, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel đang đối mặt với một “dạng cô lập” có thể kéo dài nhiều năm, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự đứng vững.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại hội nghị của Bộ Tài chính ngày 15/9, ông Netanyahu cho biết kinh tế Israel sẽ cần thích ứng theo hướng “tự cung tự cấp”, giảm phụ thuộc vào thương mại bên ngoài. “Đó là một từ tôi ghét”, ông Netanyahu nói, nhấn mạnh chính ông là người đã mang “cách mạng kinh tế thị trường tự do” đến Israel.

Ông cho biết một trong những ngành công nghiệp có nguy cơ bị cô lập là thương mại vũ khí, điều này có thể buộc Israel phải giảm nhập khẩu vũ khí từ nước ngoài.

“Chúng ta sẽ phải phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, chúng ta sẽ trở thành Athens và đồng thời là siêu Sparta. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, ít nhất trong những năm tới, khi chúng ta buộc phải đối phó với những nỗ lực cô lập này”, Thủ tướng Netanyahu nói.

Đây là sự thừa nhận hiếm hoi về làn sóng phản đối quốc tế dữ dội mà Israel đang đối mặt vì cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Bất chấp áp lực đó, nhà lãnh đạo Israel từ chối thay đổi hướng đi, bất chấp cảnh báo từ Liên Hợp Quốc và nhiều bên khác rằng cuộc tấn công vào thành phố Gaza sẽ gây thêm thương vong và tàn phá.

Israel đang phải chịu lệnh cấm vận vũ khí một phần hoặc toàn phần từ Pháp, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Ý và một số nước vì cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Tuy nhiên, phần lớn vũ khí nhập khẩu của Israel đến từ Mỹ – quốc gia không áp hạn chế nào và thậm chí cảnh báo các nước khác không nên làm vậy.

Dư luận Israel, các gia đình con tin và thậm chí cả quân đội đều phản đối việc mở rộng xung đột, lo ngại điều đó sẽ gây nguy hiểm cho con tin và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo. Nhưng Thủ tướng Netanyahu và một số quan chức Israel vẫn kiên quyết tiếp tục.

Trong nhiều năm, Israel được coi là cường quốc kinh tế khu vực và toàn cầu, phần lớn nhờ vào ngành công nghệ cao nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc xung đột hiện nay ảnh hưởng mạnh tới kinh tế và trở thành cuộc xung đột dài nhất, tốn kém nhất trong lịch sử Israel.

Ông Netanyahu cho rằng tình trạng cô lập một phần xuất phát từ “chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” mà ông cho rằng đã “tác động rất tiêu cực” đến chính sách đối ngoại của châu Âu. Ông cũng cho rằng các quốc gia đối thủ, trong đó có Qatar, đã tác động đến dư luận toàn cầu trên mạng xã hội, khiến Israel “rơi vào tình trạng cô lập.”

Ông Yair Lapid – lãnh đạo đối lập Israel, chỉ trích ông Netanyahu, cho rằng phát biểu của nhà lãnh đạo này về tình trạng cô lập là “điên rồ”.

“Cô lập không phải là định mệnh; đó là kết quả từ chính sách sai lầm và thất bại của ông Netanyahu”, ông Lapid viết trong đoạn đăng trên mạng xã hội X.

Ông Gadi Eisenkot - cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, người đang chuẩn bị tham gia chính trường, cũng lên án ông Netanyahu: “Sẽ không có cơ hội thứ hai để sửa chữa những thiệt hại do ông ta và các đồng minh gây ra khi bỏ rơi con tin và cô lập Israel trên trường quốc tế”.

Cùng ngày, ông Netanyahu đáp lại những “người bi quan” về kinh tế, khẳng định thị trường chứng khoán Israel “mạnh nhất thế giới”.

“Đầu tư vào Israel là lựa chọn thông minh”, thủ tướng Israel nói, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư vào sản xuất vũ khí để tránh phụ thuộc vào “những nhà lãnh đạo yếu kém ở Tây Âu, vốn dễ nhượng bộ các nhóm Hồi giáo cực đoan ở nước họ”.

Trước đó trong ngày, ông Netanyahu cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ trích một loạt quốc gia, trong đó có Pháp, Canada, Úc và các nước khác, vì chuẩn bị công nhận nhà nước Palestine trước thềm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này.

Trong khi đó, Axios đưa tin quân đội Israel bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công trên bộ từ ngày 15/9, để “chiếm đóng thành phố Gaza”.

Trang tin dẫn lời các quan chức Israel cho biết, chiến dịch tấn công bắt đầu vài giờ sau khi Ngoại trưởng Rubio gặp Thủ tướng Netanyahu tại Israel. Theo bài viết, ông Rubio nói với ông Netanyahu rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump ủng hộ chiến dịch trên bộ của Israel, nhưng muốn chiến dịch diễn ra nhanh chóng và kết thúc càng sớm càng tốt.