Tổng thống Ukraine e dè khi Mỹ - Nga chọn Hungary để đàm phán

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Budapest không phải là nơi tốt nhất để đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine do lập trường thân Nga của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, nhưng ông vẫn sẽ tham dự nếu được mời.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô của Hungary trong những tuần tới, sau khi hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 của hai lãnh đạo ở Alaska kết thúc mà không đạt được nhiều tiến triển rõ rệt.

"Tôi không tin một vị thủ tướng không ủng hộ Ukraine có thể làm được điều gì tích cực cho người dân Ukraine, hay thậm chí đóng góp một cách cân bằng", ông Zelensky nói về ông Orban, người đã nhiều lần tìm cách trì hoãn các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga, và đã đến Mátxcơva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết ông vẫn sẽ cân nhắc lời mời đến Budapest.

“Nếu đó là cuộc họp theo hình thức ba bên, hay còn gọi là ngoại giao con thoi, trong đó ông Trump gặp ông Putin và ông Trump gặp tôi, thì chúng tôi sẽ đồng ý”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine khẳng định, Kiev sẵn sàng cho một cuộc họp dưới bất kỳ hình thức nào có hiệu quả. Nhưng ông “không coi Budapest là địa điểm phù hợp nhất”. Ông cũng đã dành thời gian giải thích cho Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về lý do vì sao Budapest không phải là nơi thích hợp để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Theo ông, các lựa chọn khác phù hợp hơn bao gồm Thụy Sĩ, Áo, Vatican, Ả-rập Xê-út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc họp ngày 20/10 tại Luxembourg, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cũng chỉ trích việc lựa chọn địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết, "sự hiện diện của Tổng thống Nga Putin trên lãnh thổ EU chỉ có ý nghĩa nếu nó có thể giúp ngừng bắn ngay lập tức mà không có điều kiện".

Kế hoạch này đã khiến các quan chức châu Âu bất an. Họ lo ngại bị gạt ra ngoài lề khi ông Trump thúc đẩy đàm phán trực tiếp với ông Putin.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU - bà Kaja Kallas - cho biết, những nỗ lực của ông Trump nhằm mang lại hòa bình rất được hoan nghênh. Nhưng việc Tổng thống Ukraine Zelensky gặp nhà lãnh đạo Nga cũng rất quan trọng.

“Mỹ có khả năng gây áp lực buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Điều này sẽ rất tốt nếu họ có thể buộc Nga phải chấm dứt cuộc xung đột này”, bà Kallas nói, nhưng tỏ ra ngờ vực về hiệu quả cuộc gặp sắp tới.

Nữ quan chức cũng cho biết, gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga dự kiến sẽ được thông qua trong tuần này.