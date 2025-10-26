Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nhân chứng nói quân đội Israel tấn công Dải Gaza giữa lệnh ngừng bắn

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Israel đã thực hiện một "cuộc tấn công có chủ đích" vào mục tiêu ở miền trung Dải Gaza, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và Hamas vẫn đang có hiệu lực.

israels-dangerous-escalation-in.jpg
(Ảnh: Reuters)

Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào một thành viên của nhóm Jihad, người đang lên kế hoạch tấn công các lực lượng Israel. Nhóm này chưa bình luận về cáo buộc trên.

Các nhân chứng nói với Reuters rằng họ đã nhìn thấy một máy bay không người lái tấn công một chiếc xe hơi, khiến chiếc xe bốc cháy. Nhân viên y tế địa phương cho biết bốn người đã bị thương, nhưng không có báo cáo ngay lập tức về số người tử vong.

Nhân chứng cũng đã nhìn thấy xe tăng pháo kích các khu vực phía đông của thành phố Gaza. Quân đội Israel chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine vẫn đang có hiệu lực, nhưng hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm.

Một số tờ báo cho biết, Israel đã cho phép các quan chức Ai Cập vào Dải Gaza để hỗ trợ tìm kiếm thi thể các con tin bị Hamas bắt giữ.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas sẽ trả tự do cho tất cả các con tin mà nhóm này đã bắt cóc, nhưng hài cốt của 13 người vẫn còn ở lại Dải Gaza.

Minh Hạnh
Reuters
#Israel #Dải Gaza #phong trào Hamas #Palestine #lệnh ngừng bắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục