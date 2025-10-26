Nhân chứng nói quân đội Israel tấn công Dải Gaza giữa lệnh ngừng bắn

TPO - Lực lượng Israel đã thực hiện một "cuộc tấn công có chủ đích" vào mục tiêu ở miền trung Dải Gaza, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và Hamas vẫn đang có hiệu lực.

(Ảnh: Reuters)

Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào một thành viên của nhóm Jihad, người đang lên kế hoạch tấn công các lực lượng Israel. Nhóm này chưa bình luận về cáo buộc trên.

Các nhân chứng nói với Reuters rằng họ đã nhìn thấy một máy bay không người lái tấn công một chiếc xe hơi, khiến chiếc xe bốc cháy. Nhân viên y tế địa phương cho biết bốn người đã bị thương, nhưng không có báo cáo ngay lập tức về số người tử vong.

Nhân chứng cũng đã nhìn thấy xe tăng pháo kích các khu vực phía đông của thành phố Gaza. Quân đội Israel chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine vẫn đang có hiệu lực, nhưng hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm.

Một số tờ báo cho biết, Israel đã cho phép các quan chức Ai Cập vào Dải Gaza để hỗ trợ tìm kiếm thi thể các con tin bị Hamas bắt giữ.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas sẽ trả tự do cho tất cả các con tin mà nhóm này đã bắt cóc, nhưng hài cốt của 13 người vẫn còn ở lại Dải Gaza.