Nga dùng đòn tấn công 'kép' tập kích lực lượng Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công "kép" bằng tên lửa Iskander-M và bom lượn nhắm vào vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Pokrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (27/10) đã công bố một đoạn video và cho biết lực lượng quân đội nước này đã tiến hành một cuộc không kích hỗn hợp nhắm vào điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 67 Ukraine ở gần làng Vodolazhskoye.

Theo bộ này, cuộc tấn công được lực lượng Nga thực hiện bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M và cường kích-ném bom Su-34. Cuộc tấn công nhắm vào một khu vực tập trung binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự của lữ đoàn Ukraine. Chi tiết về hậu quả và thương vong hiện đang được cập nhật.

Iskander là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác với tầm bắn 500 km. Hệ thống đẩy nhiên liệu rắn cho phép phóng nhanh từ các bệ di động, giảm nguy cơ bị phát hiện. Tên lửa mang đầu đạn nặng từ 480 đến 700 kg, có thể cấu hình với đầu đạn nổ mạnh, đầu đạn chùm hoặc đầu đạn hạt nhân. Về mặt chiến lược, khả năng cơ động và tốc độ của Iskander-M đạt Mach 6 -7, làm phức tạp việc đánh chặn của các hệ thống như Patriot hoặc S-300.

Trong khi đó, bom lượn thông thường của Nga - vốn là bom rơi tự do, đã được cải tiến bằng bộ khí động học mới giúp tăng cường tầm hoạt động và độ chính xác. Hầu hết các mẫu hiện nay có tầm hoạt động ước tính từ 40 đến 70km, tùy thuộc vào trọng lượng và độ cao triển khai.

Loại vũ khí này được đánh giá là tiết kiệm chi phí và có sức công phá cao, thường được triển khai từ Su-34. Điều này cho phép máy bay Nga phá hủy các vị trí tiền tuyến kiên cố của Ukraine từ khoảng cách an toàn.

Quỳnh Như
Avia.pro
