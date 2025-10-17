Tên lửa đạn đạo Nga đánh trúng đơn vị huấn luyện Ukraine

TPO - Quân đội Nga đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào một đơn vị huấn luyện của Ukraine, gây thương vong đáng kể, theo Pravda.

Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine đưa tin: "Hôm 16/10, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào Ukraine, trong đó, 2 tên lửa đạn đạo đã đánh trúng trung tâm huấn luyện của lực lượng lục quân Ukraine".

Cơ quan này không tiết lộ chính xác địa điểm của vụ tấn công nhưng nhấn mạnh cuộc tập kích đã gây thương vong đáng kể cho lực lượng Ukraine.

Bộ Tư lệnh tác chiến nhấn mạnh, mặc dù đã triển khai các biện pháp an ninh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi thương vong. Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường và những người bị thương đã được hỗ trợ y tế cần thiết.

Các trung tâm huấn luyện, thao trường và nhiều cơ sở quân sự khác của Ukraine được trang bị hầm trú ẩn kiên cố, đồng thời áp dụng thêm các biện pháp bảo đảm an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại trước những cuộc tập kích tên lửa và không kích từ Nga.

Trước đó, Không quân Ukraine đưa tin, trong đêm ngày 15, rạng sáng 16/10, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 357 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 320 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 37 tên lửa các loại (2 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 26 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 2 tên lửa hành trình Iskander-K và 7 tên lửa dẫn đường Kh-59).

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết hầu hết các tên lửa phóng đi là tên lửa đạn đạo. Ông nhấn mạnh rằng, những tên lửa này chỉ có thể bị đánh chặn bởi các hệ thống có khả năng chống lại các mối đe dọa đạn đạo - cụ thể là hệ thống Patriot.