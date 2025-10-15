Quan chức NATO nói Mỹ chia sẻ thông tin tình báo nhiều 'chưa từng có'

TPO - Quan chức cấp cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiết lộ, các thành viên trong tổ chức đang chia sẻ thông tin tình báo nhanh hơn và rộng rãi hơn, trong đó Mỹ là quốc gia đóng góp nhiều nhất.

Kyiv Post dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của NATO cho biết, các nước thành viên của liên minh đang chia sẻ thông tin tình báo nhanh chóng, hiệu quả và trên nhiều lĩnh vực.

Quan chức này lưu ý, Mỹ vẫn là nước cung cấp thông tin tình báo lớn nhất trong liên minh. Các cơ quan tình báo của Mỹ đang chia sẻ thông tin tình báo tích cực hơn bao giờ hết.

"Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc chia sẻ thông tin tình báo chậm lại, cả từ phía Mỹ và các đối tác châu Âu trong cộng đồng tình báo NATO. Ngược lại, mọi thứ đang diễn ra rất nhanh. Tất cả chúng tôi đều đang tăng cường nỗ lực, bao gồm cả Mỹ", đại diện NATO nói.

Quan chức này nhấn mạnh, rằng mối quan hệ giữa cơ quan tình báo Mỹ, các đồng minh và NATO được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và hợp tác chặt chẽ. Đồng thời lưu ý rằng, Mỹ đã cam kết cung cấp hỗ trợ hoạt động tình báo đáng kể như một phần trong các đảm bảo an ninh tiềm năng cho Ukraine.

"Tôi rất vui mừng khi Mỹ cam kết cung cấp hỗ trợ tình báo đáng kể cho bất kỳ sự đảm bảo an ninh tiềm năng nào cho Ukraine", ông nói.

Tuần trước, tờ Financial Times đưa tin, Mỹ đã chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine trong nhiều tháng để giúp nước này tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trên lãnh thổ Nga.

Thông tin tình báo từ Mỹ giúp lực lượng Ukraine thiết lập đường bay, độ cao, thời gian và quyết định nhiệm vụ, giúp các máy bay không người lái tấn công tầm xa của Ukraine dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không Nga.