Tổng thống Trump: Ukraine sẽ gửi yêu cầu cung cấp tên lửa Tomahawk tới Mỹ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đưa ra đề nghị cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk trong cuộc họp giữa hai bên vào thứ Sáu (17/10).

Ukraine đề nghị cung cấp tên lửa Tomahawk

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Ba (14/10), khi được hỏi phía Mỹ có dự định thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine tại cuộc gặp sắp tới hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ yêu cầu cung cấp tên lửa Tomahawk vào thứ Sáu trong một cuộc họp tại Washington".

Lãnh đạo Nhà Trắng lưu ý rằng, Mỹ có một lượng lớn tên lửa này, nhưng không nói rõ liệu quyết định về việc cung cấp chúng có được đưa ra hay không.

"Tôi biết ông ấy muốn nói gì, ông ấy muốn có vũ khí, ông ấy muốn có tên lửa Tomahawk. Chúng tôi có rất nhiều tên lửa Tomahawk", Tổng thống Trump nói.

Thúc đẩy tiến trình đàm phán

Đại diện thường trực của Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Matthew Whitaker cho biết khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể thúc đẩy Nga ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.

Theo ông, khả năng tấn công sâu bằng tên lửa Tomahawk, cùng với các biện pháp khác, có thể làm thay đổi tiến trình của Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra. Đồng thời lưu ý rằng vũ khí này là một mối đe dọa, có thể gây nguy hiểm cho nhiều thứ, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Nga.

Đại diện thường trực của Mỹ cũng chỉ ra rằng, hiện tại, Nga khó có thể từ bỏ các mục tiêu của mình, nhưng tình hình có thể thay đổi.

NATO dự đoán tác động của việc chuyển giao tên lửa

Một quan chức cấp cao của NATO cho biết tên lửa Tomahawk của Mỹ có thể bổ sung cho vũ khí tầm xa mà Ukraine đang sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Đồng thời khẳng định, tên lửa Tomahawk chắc chắn sẽ tác động đến tình hình quân sự.

Theo quan chức NATO, phương Tây đã ghi nhận những thành công đáng kể của Ukraine khi sử dụng máy bay không người lái tấn công ở khoảng cách xa, đồng thời chứng kiến ​​Ukraine triển khai một dòng tên lửa hành trình mới, được sử dụng thành công cho các cuộc tấn công tầm xa.

"Vì vậy, xét trên mọi phương diện, việc sử dụng Tomahawk sẽ tăng cường năng lực và một số cơ hội nhất định, đồng thời bổ sung cho những gì Ukraine đã đạt được", quan chức này nói.