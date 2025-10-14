Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba (14/10), Đại diện phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình, nhưng hiện tại vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt do thiếu các lựa chọn thay thế".

Quan chức này nhấn mạnh, "bằng cách này hay cách khác, Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình và sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phía Moscow nhiều lần tuyên bố mong muốn giải quyết xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao hòa bình, trên cơ sở đảm bảo an ninh và toàn vẹn cho tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh phương Tây cho rằng mọi tiến trình hòa bình cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Nga tiếp tục các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hôm thứ Ba cho biết, đêm ngày 13, rạng sáng 14/10, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, mục tiêu là cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không, bao gồm các hệ thống như Patriot, NASAMS, SAMP/T cùng các thiết bị hiện đại khác, nhằm ngăn chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ông nhấn mạnh: "Khi Ukraine có đủ năng lực bảo vệ bầu trời, các cuộc tấn công từ trên không sẽ không còn ý nghĩa, và điều này có thể buộc Moscow ngồi vào bàn đàm phán thực sự".

Theo thống kê từ Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 96 máy bay không người lái (UAV) các loại nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Tính đến 8h30 sáng14/10, các hệ thống phòng không của Kiev khi đã vô hiệu hóa 69 UAV, trong khi, 27 chiếc còn lại đã tấn công vào 7 khu vực khác.

Các cuộc không kích được cho là đã gây thiệt hại cho một số cơ sở hạ tầng năng lượng tại các vùng Kharkiv và Sumy, làm gián đoạn nguồn cung ứng điện và gây ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.