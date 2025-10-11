Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lực lượng Ukraine sa vào 'đại lộ tử thần' ở Donetsk

TPO - Quân đội Nga đã giáng đòn mạnh vào lực lượng Ukraine ở khu vực Donetsk, khi phá hủy hơn 25 xe bọc thép hạng nặng trên một đoạn đường hướng về Dimitrov (Myrnohrad). Đoạn video được công bố cho thấy nhiều xe tăng và xe bọc thép chở quân của Ukraine cháy rụi, nằm la liệt dọc tuyến đường. Cuộc tấn công của lực lượng Nga, được cho là sử dụng kết hợp pháo binh và máy bay không người lái, đã xóa sổ toàn bộ đoàn xe, khiến Ukraine chịu tổn thất lớn và gặp khó khăn nghiêm trọng về hậu cần tại Donetsk.

Quỳnh Như
