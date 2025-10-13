Ukraine tiết lộ số lượng nước tham gia sáng kiến mua vũ khí của Mỹ

TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết 7 quốc gia đang có kế hoạch tham gia sáng kiến Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) - chương trình cho phép các nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Kiev.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas, ông Sybiha cho biết: "Hiện nay, đã có sáu quốc gia đóng góp tài chính để tài trợ và duy trì chương trình. Ngoài ra, bảy quốc gia khác đang có kế hoạch tham gia đóng góp trong thời gian tới".

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha.

Bộ trưởng nhấn mạnh, các bước tiếp theo sẽ bao gồm cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng EU nhằm thảo luận chi tiết về cơ chế triển khai sáng kiến này.

Trước đó, ngày 30/9, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo, sáu quốc gia thành viên NATO đã tài trợ bốn gói hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine với tổng trị giá hơn 2 tỷ USD theo sáng kiến PURL.

Theo thông báo, gói đầu tiên do Hà Lan tài trợ với trị giá 578 triệu USD; gói thứ hai do Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển tài trợ với trị giá 495 triệu USD; gói thứ ba trị giá 500 triệu USD đến từ Đức; và gói thứ tư, cũng trị giá 500 triệu USD, do Canada công bố.

Hai gói đầu tiên đã được bàn giao vào giữa tháng 9, trong khi Mỹ cùng Canada và Đức đã hoàn tất việc chuyển giao gói viện trợ vũ khí thứ ba và thứ tư.

"Sáng kiến này đang vận hành hiệu quả, cho phép chúng tôi mua vũ khí Mỹ bằng nguồn tài trợ từ các đối tác NATO, bao gồm các loại khí tài như tên lửa cho hệ thống Patriot và HIMARS", thông báo từ văn phòng tổng thống nêu rõ.