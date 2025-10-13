Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Kho dầu của Nga bốc cháy ngùn ngụt khi Ukraine mở cuộc tấn công Crimea

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào kho dầu lớn nhất của Nga tại thành phố Feodosia ở Crimea, gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, rạng sáng ngày 13/10, máy bay không người lái thuộc Trung tâm tác chiến đặc biệt "A" của Cơ quan an ninh (SBU) và lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) Ukraine đã tấn công một số mục tiêu của Nga ở Crimea. Trong đó bao gồm: cảng dầu Feodosia, trạm biến áp Kafa (Feodosia) và trạm biến áp Simferopol.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine, máy bay không người lái đã tấn công ít nhất 5 bồn chứa dầu, gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại cảng Feodosia. Cơ quan này tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tương tự nhằm làm suy yếu năng lực quân sự, hậu cần và kinh tế của Nga trong khu vực.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn và khói đen dày đặc bốc lên. Người dân cho biết ngọn lửa từ đám cháy có thể nhìn thấy từ nhiều nơi trong thành phố.

Theo kênh Telegram Crimean Wind, đây là vụ tấn công thứ hai mà Ukraine nhắm vào Feodosia chỉ trong chưa đầy một tuần, vụ đầu tiên diễn ra vào ngày 6/10.

Hiện giới chức Nga chưa bình luận về vụ tấn công trên.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 23h ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10, các lực lượng phòng không Nga đã phá hủy và đánh chặn 103 máy bay không người lái được phóng từ lãnh thổ Ukraine.

Kho dầu Feodosia được xem là cơ sở lưu trữ nhiên liệu lớn nhất của Nga ở Crimea, có khả năng chứa tới 250.000 tấn dầu và các sản phẩm từ dầu, phục vụ việc tiếp tế cho lực lượng Nga đồn trú tại khu vực. Cơ sở này đóng vai trò trọng yếu trong mạng lưới hậu cần của Nga ở Biển Đen.

Trước đó, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm 21%, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Xung đột Nga-ukraine #Crimea #kho dầu #tấn công UAV #máy bay không người lái #hỏa hoạn #Feodosia

Xem thêm

Cùng chuyên mục