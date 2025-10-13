Kho dầu của Nga bốc cháy ngùn ngụt khi Ukraine mở cuộc tấn công Crimea

TPO - Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào kho dầu lớn nhất của Nga tại thành phố Feodosia ở Crimea, gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, rạng sáng ngày 13/10, máy bay không người lái thuộc Trung tâm tác chiến đặc biệt "A" của Cơ quan an ninh (SBU) và lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) Ukraine đã tấn công một số mục tiêu của Nga ở Crimea. Trong đó bao gồm: cảng dầu Feodosia, trạm biến áp Kafa (Feodosia) và trạm biến áp Simferopol.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine, máy bay không người lái đã tấn công ít nhất 5 bồn chứa dầu, gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại cảng Feodosia. Cơ quan này tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tương tự nhằm làm suy yếu năng lực quân sự, hậu cần và kinh tế của Nga trong khu vực.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn và khói đen dày đặc bốc lên. Người dân cho biết ngọn lửa từ đám cháy có thể nhìn thấy từ nhiều nơi trong thành phố.

Theo kênh Telegram Crimean Wind, đây là vụ tấn công thứ hai mà Ukraine nhắm vào Feodosia chỉ trong chưa đầy một tuần, vụ đầu tiên diễn ra vào ngày 6/10.

Hiện giới chức Nga chưa bình luận về vụ tấn công trên.

Trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ 23h ngày 12/10 đến 7h ngày 13/10, các lực lượng phòng không Nga đã phá hủy và đánh chặn 103 máy bay không người lái được phóng từ lãnh thổ Ukraine.