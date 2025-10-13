Hàng loạt máy bay chiến đấu không người lái Trung Quốc xuất hiện tại căn cứ không quân Tây Tạng

TPO - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền các bức ảnh vệ tinh cho thấy hàng loạt máy bay chiến đấu không người lái của nước này xuất hiện tại một căn cứ không quân ở Tây Tạng, làm dấy lên nghi vấn về khả năng các máy bay trên sắp được đưa vào hoạt động.

Theo The War Zone, các bức ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy ba chiếc máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) Sharp Sword GJ-11 xuất hiện tại Căn cứ không quân Shigatse, thuộc Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, từ ngày 6/8 đến ngày 5/9.

Ảnh chụp hôm 6/8 cho thấy ba máy bay GJ-11 xuất hiện tại Căn cứ không quân Shigatse.

Quan sát các bức ảnh được công bố, hai trong số các máy bay mang lớp sơn xám tương tự nhiều máy bay quân sự khác của Trung Quốc, trong khi chiếc còn lại được phủ lớp sơn đỏ/nâu.

Sharp Sword đã phát triển trong hơn một thập kỷ và được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công không đối đất, cũng như các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR). Ngoài ra, mẫu máy bay này còn có khả năng sử dụng trong tác chiến điện tử và không chiến với vai trò hỗ trợ.

Theo các nhà phân tích quân sự, mặc dù nằm ở vị trí khá xa nhưng căn cứ Shigatse vẫn giữ vị trí chiến lược quan trọng dọc theo sườn tây nam của Trung Quốc, nằm cách biên giới với bang Sikkim của Ấn Độ khoảng 150 km về phía đông bắc.

Hình ảnh vệ tinh chụp hôm 10/9 cho thấy sân đỗ phía đông của căn cứ Shigatse được mở rộng.

Đường băng chính của Shigatse trải dài khoảng 5.000m - một trong những đường băng dài nhất thế giới, cùng với đường băng phụ dài 3.000m và bảy chỗ đậu lớn, được hoàn thiện vào năm 2017. Gần đây, sân đỗ phía đông của căn cứ cũng được mở rộng, và ít nhất năm nhà chứa máy bay cùng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác đã được xây dựng trong khoảng một năm qua.

Căn cứ không quân Shigatse được đánh giá là một trong những trung tâm hoạt động máy bay không người lái quan trọng nhất của Trung Quốc. Đây là địa điểm hoạt động đầu tiên được biết đến của máy bay trinh sát tầm cao WZ-7 Soaring Dragon.

Sự xuất hiện của GJ-11 tại căn cứ này sẽ tạo cơ hội thực tế để thử nghiệm và tinh chỉnh các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình vận hành máy bay không người lái trong điều kiện tác chiến thực tế, cũng như thử nghiệm tích hợp giữa UCAV và các nền tảng có người lái. Vị trí căn cứ trên độ cao 3.782m cũng cung cấp môi trường thử nghiệm đặc thù cho hoạt động ở vùng cao.

Việc nhiều máy bay GJ-11 xuất hiện tại căn cứ Shigatse cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh thử nghiệm và triển khai các hệ thống không người lái chiến đấu thế hệ mới. Đây không chỉ là bước đi công nghệ, mà còn mang ý nghĩa chiến lược khi giúp nước này mở rộng khả năng kiểm soát và phản ứng nhanh tại khu vực biên giới. Nếu được đưa vào biên chế chính thức, đội UCAV Sharp Sword có thể trở thành yếu tố quan trọng trong việc định hình không chiến chiến tương lai của không quân Trung Quốc.