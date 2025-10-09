Hàng loạt máy bay không người lái lạ xuất hiện gần doanh nghiệp quốc phòng châu Âu

TPO - Tập đoàn quốc phòng Thales (Pháp) tại Bỉ đã báo cáo về sự gia tăng số lượng máy bay không người lái không xác định trên các nhà máy sản xuất tên lửa, làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh.

Tờ Politico hôm thứ Năm (8/10) dẫn lời ông Alain Quevrin - Giám đốc điều hành Thales tại Bỉ, cho biết, các nhà máy sản xuất tên lửa đã ghi nhận nhiều máy bay không người lái (UAV) không xác định xuất hiện trong những tháng gần đây, đặc biệt là khu vực phía đông của Bỉ.

"Chúng tôi thấy nhiều máy bay không người lái hơn so với vài tháng trước. Các phát hiện này được ghi nhận tại khu vực Evegnee ở Liege, đây là cơ sở duy nhất tại Bỉ được cấp phép lắp ráp và lưu trữ thuốc nổ sản xuất tên lửa dẫn đường bằng laser cỡ 70mm theo tiêu chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)", ông nói.

Giám đốc Thales bày tỏ lo ngại về những diễn biến này. Ông lưu ý rằng sự gia tăng hoạt động của máy bay không người lái diễn ra trong bối cảnh Thales đang nỗ lực tăng gấp đôi năng lực sản xuất dòng tên lửa FZ275 (phiên bản không dẫn đường và có điều khiển bằng laser) lên 70.000 chiếc trong vài năm tới.

Ông cho biết thêm rằng, Thales đã lắp đặt hệ thống phát hiện máy bay không người lái trên khắp các cơ sở của mình. Công ty có thể sử dụng thiết bị gây nhiễu để chặn tín hiệu điều khiển hoặc bắn hạ máy bay không người lái nếu cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý khiến họ chưa thể thực hiện, đồng thời lưu ý việc bắn hạ UAV có thể gây nguy hiểm cho con người và tài sản nếu chúng rơi xuống.

Ông Quevrin kêu gọi Chính phủ Bỉ sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về cách xử lý những sự cố liên quan UAV, trong đó cần làm rõ ranh giới trách nhiệm giữa cảnh sát và doanh nghiệp quốc phòng.

Hiện, giới chức Bỉ chưa bình luận về thông tin này.

Thông tin từ Thales được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu như Ba Lan, Romania, Đức, Na Uy và Đan Mạch gần đây cũng báo cáo về sự xuất hiện bất thường của UAV. Một số trường hợp UAV bay qua Ba Lan và Romania bị cáo buộc có liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, trong khi nguồn gốc của các UAV khác vẫn chưa thể xác định.

Để ứng phó, tuần trước Copenhagen đã tạm thời cấm các chuyến bay không người lái, trong khi NATO đã triển khai chiến dịch Eastern Sentry mới để giải quyết những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của liên minh.