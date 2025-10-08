Triều Tiên ra mắt vũ khí siêu thanh mới

TPO - Triều Tiên vừa công bố một dòng tên lửa siêu thanh mới mang tên Hwasong-11Ma, có khả năng mang theo nhiều đầu đạn, tầm bắn lên đến 800 km.

Theo Army Recognition, tên lửa siêu thanh Hwasong-11Ma là một trong những vũ khí được trưng bày tại triển lãm quốc phòng thường niên Defence Development-2025 tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 5/10.

Hwasong-11Ma được cho là vẫn giữ nguyên hệ thống đẩy nhiên liệu rắn của dòng Hwasong-11 nguyên bản (hay còn gọi là KN-23) nhưng thay đổi thiết kế đầu đạn thành thân lướt nhiều mặt. Cấu trúc mới giúp đầu đạn duy trì lực nâng có kiểm soát trong khí quyển dày và thực hiện các động tác chuyển hướng ngang khi bay ở tốc độ trên Mach 5, làm phức tạp việc phát hiện và đánh chặn bằng radar của đối phương.

Army Recognition lưu ý rằng hệ thống vận chuyển - lắp đặt - bệ phóng (TEL) của tên lửa này giống với hệ thống KN-23 trước đó, cho thấy Triều Tiên đang cải tiến kiến ​​trúc hiện có thay vì phát triển một hệ thống hoàn toàn mới.

Các đánh giá nguồn mở cho thấy tên lửa có kích thước dài từ 7,3 đến 9,8m, đường kính 0,9m, và khối lượng phóng khoảng 3,4 tấn. Hệ thống phóng được triển khai trên xe di động 8x8, nặng khoảng 40 tấn, có thể mang hai ống phóng và triển khai nhanh. Tầm bắn của tên lửa này ước tính nằm trong khoảng từ 600 đến 800 km, ngang bằng với các tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) thế hệ mới.

Các nhà phân tích cho rằng cấu hình mới kết hợp với khả năng cơ động ở độ cao thấp của tên lửa có khả năng làm giảm khả năng phát hiện và tấn công của một số hệ thống phòng thủ hiện nay như Patriot PAC-3, Aegis hay THAAD. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cũng lưu ý rằng thiết kế không đồng nghĩa với việc làm vô hiệu hoàn toàn các hệ thống này, mà có thể đòi hỏi chiến thuật đánh chặn mới và mạng lưới phòng thủ dày đặc hơn.