Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hé lộ 'át chủ bài' giúp Ukraine tự tin tác chiến trên biển

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đã phát triển xuồng tự sát có khả năng mang theo nhiều máy bay không người lái sợi quang. Phương tiện này chưa có phiên bản thứ hai trên thế giới, Forbes đưa tin.

Theo Forbes, Ukraine đã sử dụng phương tiện mới này trong các cuộc tấn công vào cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga những tuần gần đây. Về cơ bản, đây là xuồng tự sát được tích hợp nhiều máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV) FPV sợi quang. Việc tích hợp sợi quang sẽ cho phép các UAV này hoạt động mà không cần tín hiệu vô tuyến, miễn nhiễm với tác chiến điện tử - mối đe dọa lớn nhất trong chiến tranh không người lái hiện đại.

Sự đổi mới này đánh dấu lần đầu tiên máy bay không người lái sợi quang được triển khai từ mặt biển. Trước đó, Ukraine chủ yếu triển khai những máy bay không người lái không thể gây nhiễu này trên đất liền để tấn công thiết bị gây nhiễu và các vị trí kiên cố của Nga. Việc Ukraine tích hợp chúng lên các xuồng tự sát giúp mở rộng phạm vi hoạt động ra xa bờ, biến mỗi chiếc xuồng thành một "tàu sân bay không người lái" di động.

1a8b17dd-4223-4a8e-b8d5-feee42fa483e.jpg

Trước đó, tháng 12/2024, Ukraine đã hé lộ khả năng này khi công bố một video cho thấy xuồng tự sát Magura triển khai máy bay không người lái FPV từ các khoang bên trong. Thân xuồng được thiết kế với các cửa sập mở, cho phép FPV cất cánh trong điều kiện được che chắn khỏi nước mặn và thời tiết.

Cả Nga và Ukraine đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống không người lái.

Nếu thông tin trên được xác nhận, việc sử dụng máy bay không người lái sợi quang phóng từ xuồng tự sát sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển máy bay không người lái của Ukraine, nơi các nền tảng giá rẻ, hiệu quả thay thế tàu chiến truyền thống.

Ông Roy Gardiner, một nhà phân tích vũ khí nguồn mở, cho biết sự đổi mới này có thể thay đổi cục diện ở Biển Đen. Theo ông Gardiner: "UAV FPV bằng sợi quang được trang bị trên xuồng tự sát sẽ cho phép tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển mà không bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử... Vũ khí này phù hợp với các mục tiêu tầm xa, chẳng hạn như Tuapse và Novorossiysk".

Ông Samuel Bendett, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh Mỹ, đánh giá Ukraine hiện đang dẫn đầu thế giới trong việc phát triển nhiều phương tiện không người lái khác nhau cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đây là một bước tiến vượt xa nhiều quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến.

Quỳnh Như
Forbes
#Ukraine #xuồng tự sát #UAV sợi quang #tác chiến trên biển #hải quân Ukraine #vũ khí không người lái #chiến lược hải quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục