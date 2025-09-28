Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

UAV lạ xuất hiện trên căn cứ hải quân lớn nhất Thụy Điển

Quỳnh Như

TPO - Vào đêm 25, rạng sáng ngày 26/9, hai máy bay không người lái không xác định được phát hiện trên quần đảo Karlskrona - nơi đặt căn cứ hải quân lớn nhất của Thụy Điển.

Đài truyền hình SVT của Thụy Điển hôm thứ Bảy (27/9) đưa tin, hai máy bay không người lái (UAV) không xác định đã được phát hiện gần căn cứ hải quân lớn nhất Thụy Điển ở Karlskrona.

Theo SVT, người dân trên các đảo Sturko và Tjurko cho biết đã nhìn thấy UAV có đèn nhấp nháy màu đỏ và xanh lục bay trên quần đảo Karlskrona. Cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường và ghi nhận một trong số các thiết bị này.

can-cu.jpg

Điều tra viên Mattias Lundgren, trưởng nhóm điều tra tại sở cảnh sát Karlskrona cho hay: "Đây là loại máy bay không người lái cỡ lớn, tương tự như những thiết bị được nhìn thấy trên bầu trời Đan Mạch và Skane (miền nam Thụy Điển)".

Nguồn gốc của những máy bay không người lái này hiện vẫn chưa được xác định. Cảnh sát Thụy Điển đã mở cuộc điều tra và không loại trừ khả năng chúng có liên quan đến loạt sự cố gần đây ở Đan Mạch, nơi nhiều UAV được phát hiện trên bầu trời căn cứ Karup.

Quỳnh Như
Pravda
#UAV #Thụy Điển #căn cứ hải quân Karlskrona #máy bay không người lái #điều tra UAV

