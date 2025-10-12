Mỹ, Ukraine thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy (11/10) đã có cuộc điện đàm để thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, Axios dẫn hai nguồn thạo tin cho biết.

Theo Axios, cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 30 phút. Trong tuyên bố sau đó, Tổng thống Zelensky mô tả cuộc trao đổi là "rất tích cực và hiệu quả". Ông cũng chúc mừng ông Trump về thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza, đồng thời bày tỏ hy vọng "nếu cuộc xung đột đó có thể kết thúc, thì các cuộc chiến khác - bao gồm cả cuộc chiến với Nga - cũng có thể chấm dứt".

Theo nguồn tin, Tổng thống Zelensky cũng đã thông báo cho Tổng thống Trump về các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Hai bên thảo luận về khả năng tăng cường phòng không, cũng như các thỏa thuận cụ thể về vấn đề này.

Theo giới phân tích, nếu được cung cấp, Tomahawk sẽ mang lại cho Ukraine khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow. Phía Ukraine lập luận rằng việc sở hữu loại tên lửa này có thể tạo áp lực, buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán, mở ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết "cơ bản đã đưa ra quyết định" về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng muốn xem xét kỹ hơn mục đích sử dụng của Kiev trước khi ra thông báo cuối cùng.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ mở ra "một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới trong xung đột, khác biệt về chất, bao gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ". Ông cũng cảnh báo động thái như vậy có thể hủy hoại mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

Tomahawk là loại tên lửa hành trình do Mỹ sản xuất, có tầm bắn xa hơn nhiều so với các loại vũ khí hiện Ukraine đang sở hữu, đồng thời có khả năng xuyên phá các mục tiêu kiên cố như kho vũ khí hay cơ sở hạ tầng quân sự.

Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn khoảng 460-2.500 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường, bao gồm GPS và dẫn đường quán tính, cho phép tránh chướng ngại vật và bắn trúng mục tiêu được chỉ định một cách chính xác.

Ở biến thể thông thường tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh 450kg hoặc đạn chùm. Trong biến thể hạt nhân, các tên lửa hiện mang W80 - đầu đạn hạt nhân hai giai đoạn có năng suất thấp đến trung bình với hỏa lực nổ từ 5-150 kiloton.