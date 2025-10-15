Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng loạt máy bay không người lái lạ xuất hiện trong cuộc tập trận của NATO

Quỳnh Như

TPO - Trong cuộc tập trận Falcon Autumn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Ba Lan, binh sĩ Hà Lan đã phát hiện một số máy bay không người lái (UAV) không xác định. NATO đã mở cuộc điều tra để truy vết nguồn gốc của những thiết bị này.

Đài truyền hình NOS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hà Lan ngày 14/10 cho biết, trong những tuần gần đây, Lữ đoàn Không vận Hà Lan đã có mặt tại Ba Lan để tham gia Falcon Autumn - cuộc tập trận không quân quy mô lớn với sự tham gia của Ba Lan, Mỹ và các đồng minh NATO khác. Các máy bay không người lái lạ đã bất ngờ xuất hiện khi binh sĩ Hà Lan đang dựng trại tại một sân bay.

Theo nguồn tin, ngoài sự xuất hiện của UAV không xác định, hệ thống liên lạc giữa các binh sĩ đã bị gián đoạn tại thời điểm đó. Do không được trang bị hệ thống phòng chống UAV, quân đội Hà Lan đã buộc phải chuyển gấp một số thiết bị tác chiến điện tử từ trong nước sang Ba Lan sau sự cố.

uav.jpg

Chuẩn tướng Frank Grandia, chỉ huy Lữ đoàn Không vận, cho biết: "Không có mối nguy hiểm trực tiếp nào. Chúng tôi ở khá xa biên giới Nga. Chúng tôi nhận ra sự việc ngay lập tức và nhanh chóng thích ứng".

"Chúng tôi biết có nhiều bên rất quan tâm đến những gì chúng tôi làm và đang theo dõi các cuộc tập trận", ông nói thêm.

Trong những tháng qua, nhiều máy bay không người lái không xác định đã được ghi nhận trên lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO. Các UAV này được phát hiện gần những cơ sở quân sự, hạ tầng chiến lược, cũng như sân bay dân sự và quân sự.

Những sự cố tương tự đã được ghi nhận ở Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Đức, Pháp, Ba Lan, Romania và Bulgaria.

Quỳnh Như
Pravda
#UAV #máy bay không người lái không xác định #Tập trận NATO #Ba Lan #máy bay không người lái #an ninh châu Âu #Hà Lan

