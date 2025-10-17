Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Lịch trình của Tổng thống Ukraine Zelensky trước cuộc gặp Tổng thống Mỹ Trump

Quỳnh Như

TPO - Trong chuyến thăm Washington, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ có cuộc họp kín với các tập đoàn quốc phòng và năng lượng hàng đầu của Mỹ trước khi bước vào cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump.

Theo các nguồn tin thân cận với công tác chuẩn bị, lịch trình chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky được sắp xếp dày đặc, nhằm tận dụng tối đa thời gian trước các cuộc đàm phán quan trọng giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Zelensky sẽ có các cuộc trao đổi riêng với đại diện nhiều tập đoàn quốc phòng lớn của Mỹ. Các cuộc thảo luận này được cho là có thể mở đường cho một "thỏa thuận siêu lớn" - gói hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không, vũ khí chính xác và tên lửa ATACMS.

Phái đoàn Ukraine, bao gồm đại diện từ Văn phòng Tổng thống, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, dự kiến trình bày đề xuất mở rộng hợp tác kỹ thuật - quân sự với Mỹ.

5f017224-2664-4120-bc4a-95850daedb85.jpg

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, trọng tâm khác của chuyến đi là khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Zelensky dự kiến gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn năng lượng Mỹ nhằm thảo luận về các dự án hiện đại hóa lưới điện của Kiev và tăng cường khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công của Nga.

Trước cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, ông Zelensky cũng sẽ phát biểu tại Quốc hội Mỹ, nơi Ukraine có cơ hội trình bày lập trường về viện trợ quân sự trong tương lai và tình hình các hợp đồng quốc phòng bị đình trệ. Ông dự kiến gặp gỡ các nhà lập pháp chủ chốt - những người có vai trò định hình chính sách của Mỹ đối với Ukraine.

Theo nguồn tin ngoại giao, cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump sẽ là điểm nhấn trong chuyến công du này. Kiev coi đây là cơ hội then chốt để củng cố sự ủng hộ chính trị từ Washington và thúc đẩy tiến trình ký kết các thỏa thuận quốc phòng.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc họp báo chung để thông tin về kết quả làm việc và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Tổng thống Zelensky #Tổng thống Trump #hợp tác quốc phòng #Ukraine - Mỹ #đàm phán quốc phòng #hợp tác năng lượng #xung đột Nga-Ukraine

