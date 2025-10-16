Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phòng không Ukraine để lọt gần 30 tên lửa đạn đạo của Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine cho biết hệ thống phòng của nước này đã vô hiệu hóa 288 trên tổng 357 vũ khí do Nga phóng trong đêm, song toàn bộ tên lửa đạn đạo vẫn vượt qua lưới phòng thủ, gây tổn thất đáng kể cho cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 15, rạng sáng 16/10, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 357 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 320 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 37 tên lửa các loại (2 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 26 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 2 tên lửa hành trình Iskander-K và 7 tên lửa dẫn đường Kh-59).

Tính đến 10h sáng 16/10, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 288 mục tiêu trong đó bao gồm 283 UAV và 5 tên lửa dẫn đường Kh-59. Trong khi đó, 18 tên lửa đã biến mất khỏi màn hình radar, 14 tên lửa và 37 UAV còn lại đã nhắm trúng vào 14 khu vực.

image-1.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một tuyên bố mới nhất cho biết, đêm qua, Nga đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và 37 tên lửa vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, phần lớn trong số đó là tên lửa đạn đạo.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Vinnytsia, Sumy, Poltava, Chernihiv và Kharkiv. Ông cáo buộc Nga sử dụng chiến thuật "tấn công kép" - tấn công bằng máy bay không người lái mang bom chùm, rồi liên tiếp tập kích vào khu vực.

Tổng thống Zelensky nhận định, Nga đang lợi dụng giai đoạn then chốt trước mùa đông để tăng cường tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine. Ông kêu gọi Mỹ, châu Âu và các đối tác quốc tế đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn nhằm giúp Kiev bảo vệ hạ tầng và nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Giới quan sát cho rằng, đợt tấn công mới nhất cho thấy Nga tiếp tục khai thác ưu thế về tên lửa đạn đạo, đặc biệt là Kh-47M2 Kinzhal và Iskander-M - những loại vũ khí được đánh giá khó bị đánh chặn trong kho vũ khí chiến lược của Moscow. Việc toàn bộ số tên lửa này vượt qua lưới phòng không Ukraine một lần nữa làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ trước các đòn tấn công chính xác cao.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Nga #tấn công tên lửa #phòng không Ukraine #hạ tầng năng lượng #xung đột Nga Ukraine

