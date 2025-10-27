Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Zelensky thừa nhận tên lửa mới của Ukraine đang gặp vấn đề

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quá trình sản xuất tên lửa tầm xa Flamingo của nước này gặp trở ngại về kỹ thuật và chậm trễ về tài chính.

Trong một cuộc phỏng vấn với TSN vào hôm Chủ nhật (26/10), nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận đã gặp một số trục trặc về công nghệ trong quá trình sản xuất Flamingo, đồng thời nói thêm rằng có sự chậm trễ trong việc tài trợ từ các đối tác, nhưng vấn đề này đang được giải quyết. Ông khẳng định các đơn đặt hàng tên lửa sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

flamigo.jpg

Theo các nguồn dữ liệu quân sự, Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình Flamingo để tấn công một số mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga sau đó đưa tin, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa Flamingo bay với tốc độ tương đối thấp, đồng thời cho biết thêm rằng vũ khí này dường như được trang bị động cơ từ thời Liên Xô cùng các thành phần khác có nguồn gốc nước ngoài.

Tên lửa Flamingo lần đầu được Tổng thống Zelensky công bố vào tháng 8/2025, là dự án phát triển tên lửa tầm xa nội địa có tầm bắn công bố lên tới 3.000 km. Giới quan sát nhận định thiết kế của Flamingo có nhiều nét tương đồng với hệ thống FP-5 do tập đoàn quốc phòng Anh - UAE Milanion Group giới thiệu tại triển lãm vũ khí ở Abu Dhabi hồi đầu năm nay.

Theo đánh giá ban đầu, Flamingo là vũ khí tầm xa có sức công phá lớn, có thể bay ở độ cao chỉ khoảng 50 m so với mặt đất để tránh bị radar phát hiện. Tên lửa mang đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ khả năng gây thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu chiến lược của đối phương.

Quỳnh Như
RT
#Tên lửa Flamingo #Ukraine #tên lửa tầm xa #vũ khí chiến lược #vũ khí nội địa #xung đột Nga-Ukraine

