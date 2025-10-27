Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Mỹ ra mắt vũ khí chiến đấu mới

Quỳnh Như

TPO - Công ty Shield AI có trụ sở tại California, Mỹ vừa công bố việc phát triển X-Bat - một máy bay chiến đấu không người lái có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí chiếm ưu thế trên không.

Shield AI - một công ty công nghệ hàng không vũ trụ Mỹ gần đây đã giới thiệu một máy bay chiến đấu không người lái mới (UAV) - X-BAT, có khả năng tàng hình, cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL) bằng động cơ phản lực. Các cảm biến tác chiến điện tử và thiết bị trinh sát tín hiệu được tích hợp vào mép trước của cánh. Cánh có thể gập lại, giúp đơn giản hóa việc vận chuyển và triển khai, kể cả trên boong tàu nhỏ.

UAV được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, giảm thiểu sự can thiệp của người vận hành và cho phép nó hoạt động ngay cả trong điều kiện không có thông tin liên lạc và dẫn đường. X-BAT dự kiến ​​có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ trinh sát đến tấn công.

Theo các nhà phát triển, máy bay không người lái mới sẽ sử dụng hệ thống bay tự động tiên tiến Hivemind, cho phép nó định hướng và tham gia chiến đấu một cách tự động, ngay cả khi không có GPS và các kênh liên lạc khác. Hệ thống này cũng cho phép nhiều máy bay không người lái cùng loại trao đổi dữ liệu và tự động phối hợp tấn công.

X-BAT có chiều dài khoảng 8 m, sải cánh 12 m. UAV này có tầm hoạt động 3.700 km và trần bay tối đa 15 km. Nó có thể mang vũ khí không đối không và không đối đất trong các khoang kín để tàng hình, và có thể chứa thêm tải trọng nếu cần.

Các cuộc thử nghiệm cất cánh thẳng đứng đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào năm 2026 và các chuyến bay đạt năng lực nhiệm vụ đầy đủ được lên kế hoạch vào năm 2028. Giá ước tính cho mỗi chiếc X-BAT trong khoảng 20-30 triệu USD.

Nhờ khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, X-BAT có thể hoạt động mà không cần đường băng, cho phép phóng từ tàu, đảo nhỏ hoặc các căn cứ tiền phương tạm thời. X-BAT sẽ mang lại sự linh hoạt hơn nhiều trong việc triển khai, đặc biệt là ở những khu vực mà các sân bay truyền thống không thể tiếp cận hoặc dễ bị tấn công.

Quỳnh Như
Topwar
