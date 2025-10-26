Máy bay trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ quay trở lại Biển Đen sau thời gian dài vắng bóng

TPO - Ngày 25/10, một máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ, mang số hiệu FORTE10, đã được ghi nhận ở khu vực Biển Đen. Sự việc này đánh dấu lần đầu tiên máy bay loại này quay trở lại khu vực sau thời gian dài vắng bóng.

Theo dữ liệu giám sát chuyến bay, máy bay trinh sát không người lái (UAV) RQ-4B Global Hawk cất cánh từ Căn cứ Không quân Sigonella ở Sicily, bay vòng quanh bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ trong vài giờ sau đó tiến hành giám sát miền Đông Ukraine, Crimea (Biển Đen) và các khu vực biên giới Nga.

Đường bay của RQ-4B Global Hawk.

Những chuyến bay của máy bay trinh sát Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen đã trở nên thường xuyên hơn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào năm 2022.

Các chuyên gia Nga từ lâu nhận định rằng, sự xuất hiện của các máy bay này thường trùng khớp với các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào Crimea. Không loại trừ khả năng chúng được triển khai để thu thập dữ liệu, sau đó chuyển cho lực lượng vũ trang Ukraine trước khi lên kế hoạch tấn công các mục tiêu chiến lược cũng như quân sự của Nga.

Đây là lần đầu tiên FORTE10 xuất hiện trong khu vực sau nhiều tháng, cho thấy hoạt động trinh sát của NATO đã được nối lại. Phía Nga vẫn chưa bình luận về vụ việc, nhưng trước đó Moscow đã cáo buộc những nhiệm vụ như vậy có thể coi là "hành động khiêu khích".

RQ-4 Global Hawk do hãng Northrop Grumman của Mỹ chế tạo và sản xuất từ những năm 1990. Được trang bị hệ thống điện tử hiện đại bao gồm radar, cảm biến và các camera hiện đại, giúp RQ-4 Global Hawk có thể chụp hình, đo đạc thông số và vẽ tọa độ về các căn cứ của đối phương.

UAV này được thiết kế để đối phó với hệ thống phòng không của đối phương nhờ thiết kế tàng hình, khả năng bay cao và kích thước không quá lớn. Máy bay được trang bị một động cơ Rolls-Royce F137-RR-100 với lực đẩy 7.600 pound cho phép bay với vận tốc 575 km/h; tầm bay 14.000 km, trần bay 18 km, và có thể hoạt động trong 28 giờ đồng hồ.

Khả năng hoạt động lâu dài và tầm bay xa của Global Hawk cho phép nó thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trong thời gian dài mà không cần phải hạ cánh tiếp nhiên liệu.

RQ-4 Global Hawk được trang bị công nghệ tiên tiến, có khả năng liên kết với các máy bay không người lái khác. Ngoài nhiệm vụ trinh sát, RQ-4 Global Hawk cũng có thể đóng vai trò là thiết bị chỉ huy, điều khiển các máy bay không người lái khác và thu thập thông tin hoạt động của các hệ thống phòng không để lên kế hoạch tấn công.