Một nước NATO cáo buộc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận

TPO - Litva cáo buộc hai máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận quốc gia này từ khu vực Kaliningrad vào hôm thứ Năm (23/10).

Bộ Quốc phòng Litva cho biết, khoảng 18h ngày 23/10, Không quân Litva ghi nhận một vụ vi phạm biên giới quốc gia gần thành phố Kybartai.

"Một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga và một máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 đã thực hiện các bài tập tiếp nhiên liệu ở vùng Kaliningrad. Tuy nhiên, các máy bay này đã bay vào không phận Litva khoảng 700 m, ở lại khoảng 18 giây và sau đó rời đi", Bộ Quốc phòng Litva nêu rõ.

Theo bộ này, để ứng phó với sự cố trên, hai máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không quân Tây Ban Nha, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được điều động để hộ tống máy bay Nga rời khỏi khu vực.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã phản ứng mạnh mẽ trước vụ việc, đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao sẽ triệu tập đại diện của Nga để bày tỏ sự phản đối.

"Máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận Litva. Đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Litva. Một lần nữa, điều này khẳng định tầm quan trọng trong việc tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của châu Âu", Tổng thống Gitanas Nauseda nói.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này hôm 24/10 cho biết, các máy bay Su-30 đã tiến hành chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch trên bầu trời khu vực Kaliningrad, vùng cực tây của Nga giáp Ba Lan và Litva. Bộ này khẳng định các hoạt động được thực hiện hoàn toàn trong không phận Nga, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.

"Các máy bay không rời khỏi hành lang bay được phê duyệt, cũng như không vi phạm biên giới của bất kỳ quốc gia nào. Điều này đã được xác nhận bằng các phương tiện kiểm soát", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Một số quốc gia thành viên NATO gần đây đã cáo buộc máy bay chiến đấu và máy bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm không phận. Trong đó, vụ việc gây chú ý nhất là vụ xâm nhập của ba tiêm kích hạng nặng MiG-31 vào không phận Estonia hồi tháng 9.

Ngoài ra, ngày 10/9, Ba Lan cáo buộc khoảng 20 UAV Nga đã xâm nhập vào nước này, trong đó có 4 chiếc bị bắn hạ.