Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga đổi chiến thuật tấn công

Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nga đang tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhằm cắt nguồn điện tại các khu vực công nghiệp trọng điểm, theo Economist.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng mạnh số lượng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, đặc biệt là ở Sumy, Chernihiv và Kharkiv. Sau các đợt không kích quy mô lớn, một số khu vực đã bị mất điện trong nhiều ngày.

Theo nhiều nhà phân tích, chiến thuật của Nga đã thay đổi, các cuộc tấn công giờ đây chính xác và có hệ thống hơn. Thay vì trước đây tên lửa được phóng rải rác, quân đội Nga hiện tập trung các đợt tấn công phối hợp vào khu vực trọng yếu bằng máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới.

Nga nâng cấp máy bay không người lái

Theo Economist, Nga đang tích cực triển khai máy bay tấn công không người lái nâng cấp, với tốc độ vượt 300 km/h và khả năng chống nhiễu được cải thiện. Những mẫu máy bay mới này có thể lao thẳng vào mục tiêu ở phương thẳng đứng, mô phỏng đường bay giống tên lửa.

Nếu như một năm trước, một cuộc tấn công ban đêm với 150 máy bay không người lái được coi là quy mô lớn, thì giờ đây, Ukraine thường xuyên phải đối phó với 700 máy bay không người lái chỉ trong một đêm. Dù năng lực phòng không của Kiev đã cải thiện, nhưng quy mô tấn công ngày càng lớn của các lực lượng Nga khiến hệ thống phòng thủ Ukraine liên tục quá tải.

Nga gia tăng các cuộc tập kích vào trạm biến áp

Khoảng 60% điện năng của Ukraine được sản xuất bởi các nhà máy điện hạt nhân, phần còn lại đến từ nguồn thủy điện và nhiệt điện. Nga đang nhắm mục tiêu vào toàn bộ chuỗi sản xuất và phân phối, gây hư hại cho các nhà máy điện và làm gián đoạn mạng lưới điện quốc gia.

tc.png
Ảnh minh họa.

Trong những tuần gần đây, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy một số cơ sở nhiệt điện và ảnh hưởng tới một nửa sản lượng khí đốt của Ukraine, làm suy yếu sự ổn định của lưới điện. Trọng tâm chính vẫn là khu vực phía đông và phía bắc.

Truyền thông đưa tin, mục tiêu của Nga là chia cắt hệ thống năng lượng của Ukraine, tách khu vực công nghiệp phía đông khỏi khu vực sản xuất phía tây bằng cách cắt đứt đường dây truyền tải, một chiến lược nhằm làm tê liệt dần dòng điện giữa các khu vực.

Phòng thủ và phục hồi

Lưới điện của Ukraine hiện phụ thuộc vào khoảng 90 trạm biến áp chính, nơi điện áp được chuyển đổi cho các mạng lưới khu vực. Nga đang tấn công có hệ thống vào các nút này nhằm tìm kiếm điểm yếu trong hạ tầng năng lượng.

Bất chấp các cuộc tấn công dồn dập, Ukraine vẫn duy trì được dự trữ thiết bị và đang thành lập các đơn vị phòng thủ chuyên trách, kết hợp phòng không và UAV, nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo giới chức Kiev, ưu tiên hiện nay là làm chậm tốc độ thiệt hại và đẩy nhanh tiến độ khôi phục lưới điện.

Quỳnh Như
Economist
#Nga tấn công Ukraine #cơ sở hạ tầng năng lượng #UAV nâng cấp #phá hủy lưới điện Ukraine #trạm biến áp #tấn công mạng lưới điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục