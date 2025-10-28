Nga đổi chiến thuật tấn công

TPO - Nga đang tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhằm cắt nguồn điện tại các khu vực công nghiệp trọng điểm, theo Economist.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng mạnh số lượng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, đặc biệt là ở Sumy, Chernihiv và Kharkiv. Sau các đợt không kích quy mô lớn, một số khu vực đã bị mất điện trong nhiều ngày.

Theo nhiều nhà phân tích, chiến thuật của Nga đã thay đổi, các cuộc tấn công giờ đây chính xác và có hệ thống hơn. Thay vì trước đây tên lửa được phóng rải rác, quân đội Nga hiện tập trung các đợt tấn công phối hợp vào khu vực trọng yếu bằng máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới.

Nga nâng cấp máy bay không người lái

Theo Economist, Nga đang tích cực triển khai máy bay tấn công không người lái nâng cấp, với tốc độ vượt 300 km/h và khả năng chống nhiễu được cải thiện. Những mẫu máy bay mới này có thể lao thẳng vào mục tiêu ở phương thẳng đứng, mô phỏng đường bay giống tên lửa.

Nếu như một năm trước, một cuộc tấn công ban đêm với 150 máy bay không người lái được coi là quy mô lớn, thì giờ đây, Ukraine thường xuyên phải đối phó với 700 máy bay không người lái chỉ trong một đêm. Dù năng lực phòng không của Kiev đã cải thiện, nhưng quy mô tấn công ngày càng lớn của các lực lượng Nga khiến hệ thống phòng thủ Ukraine liên tục quá tải.

Nga gia tăng các cuộc tập kích vào trạm biến áp

Khoảng 60% điện năng của Ukraine được sản xuất bởi các nhà máy điện hạt nhân, phần còn lại đến từ nguồn thủy điện và nhiệt điện. Nga đang nhắm mục tiêu vào toàn bộ chuỗi sản xuất và phân phối, gây hư hại cho các nhà máy điện và làm gián đoạn mạng lưới điện quốc gia.

Ảnh minh họa.

Trong những tuần gần đây, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy một số cơ sở nhiệt điện và ảnh hưởng tới một nửa sản lượng khí đốt của Ukraine, làm suy yếu sự ổn định của lưới điện. Trọng tâm chính vẫn là khu vực phía đông và phía bắc.

Truyền thông đưa tin, mục tiêu của Nga là chia cắt hệ thống năng lượng của Ukraine, tách khu vực công nghiệp phía đông khỏi khu vực sản xuất phía tây bằng cách cắt đứt đường dây truyền tải, một chiến lược nhằm làm tê liệt dần dòng điện giữa các khu vực.

Phòng thủ và phục hồi

Lưới điện của Ukraine hiện phụ thuộc vào khoảng 90 trạm biến áp chính, nơi điện áp được chuyển đổi cho các mạng lưới khu vực. Nga đang tấn công có hệ thống vào các nút này nhằm tìm kiếm điểm yếu trong hạ tầng năng lượng.

Bất chấp các cuộc tấn công dồn dập, Ukraine vẫn duy trì được dự trữ thiết bị và đang thành lập các đơn vị phòng thủ chuyên trách, kết hợp phòng không và UAV, nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo giới chức Kiev, ưu tiên hiện nay là làm chậm tốc độ thiệt hại và đẩy nhanh tiến độ khôi phục lưới điện.