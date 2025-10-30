Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp đưa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51.3 vào biên chế

Quỳnh Như

TPO - Pháp tuyên bố đưa phiên bản thứ ba của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51 đi vào hoạt động sau quyết định được ký vào ngày 24/10 và xác nhận an toàn hạt nhân vào tháng 9/2025.

Bộ Quốc phòng Pháp hôm thứ Ba (28/10) thông báo, Pháp đã đưa phiên bản hiện đại hóa của tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm M51 vào biên chế.

Sự phát triển của M51.3 là kết quả của việc hợp tác giữa Cơ quan mua sắm quốc phòng (DGA), Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Hải quân Pháp, Ủy ban năng lượng nguyên tử (CEA) và công ty ArianeGroup.

Các tên lửa này sẽ được tích hợp trên bốn tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SNLE) của Pháp, bao gồm cả Le Triomphant. Ít nhất một trong số những tàu ngầm này sẽ được triển khai thường trực trên biển để đảm bảo Pháp duy trì khả năng tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột.

"Phiên bản thứ ba của tên lửa đạn đạo chiến lược phóng từ tàu ngầm M51 (M51.3) đã được đưa vào sử dụng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa thành phần răn đe hạt nhân trên biển của Pháp", Bộ Quốc phòng Pháp nêu rõ.

Theo bộ này, M51.3 mang đầu đạn TNO-2 mới cho phép tên lửa mở rộng tầm bắn, độ chính xác cao hơn và khả năng xuyên phá tốt hơn.

m51.png

Thông số kỹ thuật của loại tên lửa mới hiện vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, các nguồn dữ liệu quân sự mở cho biết tên lửa dài khoảng 12 mét, đường kính 2,3 mét, nặng khoảng 50 tấn khi phóng và có tầm bắn từ 8.000km đến 10.000km. Nó mang theo nhiều đầu đạn tái nhập độc lập (MIRV) và các biện pháp đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ngoài ra, tháng 9/2025, cơ quan mua sắm DGA đã ký hợp đồng với ArianeGroup để phát triển phiên bản sửa đổi tiếp theo, M51.4, nhằm mục đích cải thiện hơn nữa tầm bắn, độ chính xác và khả năng sống sót trước các hệ thống phòng thủ tên lửa.

M51 của Pháp là tên lửa đạn đạo ba tầng, nhiên liệu rắn, phóng từ tàu ngầm, được triển khai trên các tàu ngầm lớp Le Triomphant. Nó thay thế mẫu M45 vào năm 2010 và là nền tảng cho lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Pháp.

Tên lửa được phóng từ các ống thẳng đứng (16 ống trên mỗi tàu ngầm) và sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính/thiên văn được thiết kế để chống nhiễu và phòng thủ tên lửa. Tên lửa được trang bị các biện pháp đối phó để vô hiệu hóa khả năng đánh chặn.

Quá trình phát triển của hệ thống bao gồm phiên bản M51.1 với đầu đạn TN-75, phiên bản M51.2 cải tiến với đầu đạn TNO đầu tiên và hiện tại là M51.3 với đầu đạn TNO-2 đã hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra chất lượng và chính thức được đưa vào sử dụng.

Quỳnh Như
